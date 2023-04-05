"كل المؤشرات تدل على ارتفاع مرتقب في سوق العقارات": هل تجميد الفائدة سينعش سوق العقارات في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: أعلن المجلس ظهر اليوم عن تجميد سعر الفائدة بمعدل 3.60%، الأمر الذي قد يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس لأصحاب القروض المنزلية

تحدث في فقرة عالم العقارات من برنامج أستراليا اليوم الوكيل العقاري تشاد عربيد، عن أهمية هذا الإعلان لأصحاب القروض وهم حوال 4 مليون شخص في أستراليا

تحدث تشاد عن انعكاسات هذا الإعلان على سوق العقارات، حيث أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 0.6% بمجرد تداول خبر تجميد الفائدة الشهر الفائت، وهو ارتفاع ضئيل ولكن مبشر بارتفاعات متتالية

أعلن المجلس ظهر اليوم عن تجميد سعر الفائدة بمعدل 3.60%، الأمر الذي قد يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس لأصحاب القروض المنزلية.





يأتي القرار في الوقت الذي لا زالت تعاني فيه الأسر الأسترالية من معدلات غير مسبوقة للتضخم تلتهم المدخرات خلال الفترة التي تلت الجائحة.





وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المصرف عدم زيادة أسعار الفائدة منذ الزيادة الأولى في مايو/آيار لعام 2022.





تحدث في فقرة عالم العقارات من برنامج أستراليا اليوم الوكيل العقاري تشاد عربيد، عن أهمية هذا الإعلان لأصحاب القروض وهم حوال 4 مليون شخص في أستراليا.





"هي فرصة لأصحاب القروض لمراجعة الحسابات والاستعداد لمواجهة المستقبل"



"كما أنها فرصة للمصرف الاحتياطي لدراسة تأثير رفع الفائدة"





"أنا أعتقد كما جميع الخبراء في الشأن الاقتصادي أنه من الممكن أن ترتفع الفائدة مجددة قبل نهاية العام"





ويوضح تشاد أن تأثير هذا الإعلان بدأ منذ بدء انتشار الأخبار بتجميد سعر الفائدة، حيث شهدت السوق العقارية تحسن ملحوظ.



يعتبر خبرا مهما جدا كونه يتزامن هذا القرار مع استمرار أمريكا وبلدان أخرى برفع الفائدة، مما يدل على مدى قوة الاقتصاد الأسترالي

Source: AAP وتحدث تشاد عن انعكاسات هذا الإعلان على سوق العقارات، حيث أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 0.6% بمجرد تداول خبر تجميد الفائدة الشهر الفائت، وهو ارتفاع ضئيل ولكن مبشر بارتفاعات متتالية.





"لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، ولكن كل المؤشرات تدل على ارتفاع مرتقب في سوق العقارات في السنين القادمة"





وقال تشاد:" تقرير يقول إن أكثر من 300 ألف شخص ينتقلون الى أستراليا كل عام، ومع ارتفاع الإيجارات بشكل كبير سيتوجه أغلب الناس الى الشراء حتى وإن كانت الفائدة مرتفعة".



وكما تحدث تشاد عن شركة بورتار ديفيز للبناء التي أعلنت عن تصفية حساباتها ووقف العمل، وهي واحدة من أكبر شركات البناء في أستراليا.





"شركة بورتر ديفيز تعاني منذ سنوات، وهذا بسبب تأثير جائحة كورونا، والتي رافقها نقص في الموارد وارتفاع بالأسعار والأجور، مع عقود عمل بأسعار ما قبل الارتفاع مما جعل شركة بورتر ديفيز وغيرها الكثير من الشركات تتوقف عن العمل".





وأضاف: “أنصح المشترين من بورتر ديفيز أو أي شركة بناء أخرى تعلن إفلاسها، بوقف المدفوعات فوراً، والاتصال بالشركة لمعرفة الخطوات الممكنة".





"تقرير يقول أكثر من 1230 شركة بناء أغلقت منذ عام 2020".





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