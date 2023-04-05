"كل المؤشرات تدل على ارتفاع مرتقب في سوق العقارات": هل تجميد الفائدة سينعش سوق العقارات في أستراليا؟

Reserve Bank

Sydney, AUSTRALIA: (FILES) Photo taken 26 October 2004, shows an office worker holding his head as he walks past the Reserve Bank of Australia (RBA) in Sydney. The RBA increased interest rates for the first time in 14 months, 03 May, hiking the key rate by 25 basis points to 5.75 percent. The move by the RBA came after the headline annual inflation rate reached 3.0 percent in the first quarter, the top end of the bank's target range, but took many economists by suprise. AFP PHOTO/Greg WOOD (Photo credit should read GREG WOOD/AFP via Getty Images) Source: AFP / GREG WOOD/AFP via Getty Images

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اجتمع مجلس ادارة مصرف الاحتياط الفيدرالي اليوم لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة حيث يعاني أصحاب قروض الرهن العقاري بعد سلسلة ارتفاعات في سعر الفائدة استمرت لأكثر من 10 ارتفاعات متتالية.

النقاط الرئيسية:
  • أعلن المجلس ظهر اليوم عن تجميد سعر الفائدة بمعدل 3.60%، الأمر الذي قد يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس لأصحاب القروض المنزلية
  • تحدث في فقرة عالم العقارات من برنامج أستراليا اليوم الوكيل العقاري تشاد عربيد، عن أهمية هذا الإعلان لأصحاب القروض وهم حوال 4 مليون شخص في أستراليا
  • تحدث تشاد عن انعكاسات هذا الإعلان على سوق العقارات، حيث أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 0.6% بمجرد تداول خبر تجميد الفائدة الشهر الفائت، وهو ارتفاع ضئيل ولكن مبشر بارتفاعات متتالية
أعلن المجلس ظهر اليوم عن تجميد سعر الفائدة بمعدل 3.60%، الأمر الذي قد يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس لأصحاب القروض المنزلية.

يأتي القرار في الوقت الذي لا زالت تعاني فيه الأسر الأسترالية من معدلات غير مسبوقة للتضخم تلتهم المدخرات خلال الفترة التي تلت الجائحة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المصرف عدم زيادة أسعار الفائدة منذ الزيادة الأولى في مايو/آيار لعام 2022.

تحدث في فقرة عالم العقارات من برنامج أستراليا اليوم الوكيل العقاري تشاد عربيد، عن أهمية هذا الإعلان لأصحاب القروض وهم حوال 4 مليون شخص في أستراليا.

"هي فرصة لأصحاب القروض لمراجعة الحسابات والاستعداد لمواجهة المستقبل"
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"كما أنها فرصة للمصرف الاحتياطي لدراسة تأثير رفع الفائدة"

"أنا أعتقد كما جميع الخبراء في الشأن الاقتصادي أنه من الممكن أن ترتفع الفائدة مجددة قبل نهاية العام"

ويوضح تشاد أن تأثير هذا الإعلان بدأ منذ بدء انتشار الأخبار بتجميد سعر الفائدة، حيث شهدت السوق العقارية تحسن ملحوظ.
يعتبر خبرا مهما جدا كونه يتزامن هذا القرار مع استمرار أمريكا وبلدان أخرى برفع الفائدة، مما يدل على مدى قوة الاقتصاد الأسترالي
Victoria's rental vacancy rate
Source: AAP
وتحدث تشاد عن انعكاسات هذا الإعلان على سوق العقارات، حيث أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 0.6% بمجرد تداول خبر تجميد الفائدة الشهر الفائت، وهو ارتفاع ضئيل ولكن مبشر بارتفاعات متتالية.

"لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، ولكن كل المؤشرات تدل على ارتفاع مرتقب في سوق العقارات في السنين القادمة"

وقال تشاد:" تقرير يقول إن أكثر من 300 ألف شخص ينتقلون الى أستراليا كل عام، ومع ارتفاع الإيجارات بشكل كبير سيتوجه أغلب الناس الى الشراء حتى وإن كانت الفائدة مرتفعة".
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وكما تحدث تشاد عن شركة بورتار ديفيز للبناء التي أعلنت عن تصفية حساباتها ووقف العمل، وهي واحدة من أكبر شركات البناء في أستراليا.

"شركة بورتر ديفيز تعاني منذ سنوات، وهذا بسبب تأثير جائحة كورونا، والتي رافقها نقص في الموارد وارتفاع بالأسعار والأجور، مع عقود عمل بأسعار ما قبل الارتفاع مما جعل شركة بورتر ديفيز وغيرها الكثير من الشركات تتوقف عن العمل".

وأضاف: “أنصح المشترين من بورتر ديفيز أو أي شركة بناء أخرى تعلن إفلاسها، بوقف المدفوعات فوراً، والاتصال بالشركة لمعرفة الخطوات الممكنة".

"تقرير يقول أكثر من 1230 شركة بناء أغلقت منذ عام 2020".

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