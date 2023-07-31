من حَمّال في الأردن إلى عازف في دار الأوبرا في سيدني: رحلة الفنان العراقي كارليتو إلى النجومية

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الملحن والموزع وعازف الغيتار العراقي كارليتو عكام Source: Supplied

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عزف الغيتار هو حلم الطفولة الذي كان يراه كارليتو بعيد المنال عندما كان يعمل حمّالاً في سن المراهقة، لكن هواه الأندلسي وعشقه لموسيقى الفلامنكو التي كان يغفو على ألحانها طفلاً صغيراً، جعلاه يصر على تحقيق هذا الحلم إلى أن عزف على خشبة دار الأوبرا في سيدني.

النقاط الرئيسية:
  • عزف الغيتار كان بمثابة حلم لكارليتو المراهق الذي كان يعمل حمالاً لأكياس الزر والسكر في سن الثالثة عشر.
  • حلم كارليتو باحتراف الفلامنكو بدأ يبصر النور بعد هجرته إلى أستراليا في التاسعة عشر من العمر.
  • لحق كارليتو حلمه إلى أن تمكن من العمل مع فنانين أسبان وعرب في أستراليا والخارج والعزف على خشبة دار الأوبرا في سيدني.
كارليتو هو اسمه الفني، أما الاسم الحقيقي فهو سفيان عكام. ولد كارليتو في العراق وهو من أصول كلدانية وتعود جذور عائلته إلى قرية تلكيف في شمال العراق.

نشأ كارليتو وترعرع في العراق حتى عمر الثالثة عشر، عندما حكمت ظروف الحرب بالانتقال إلى الأردن التي قضى فيها ست سنوات.

يقول كارليتو أنه في عمر الخامسة عشر وبينما كان ماراً في أحد الشوارع في الأردن، سمع نوعاً من أنواع الموسيقى الاسبانية تصدر من إحدى المحال، فاستوقفته وشعر بانجذاب لها. فسأل صاحب المحل عنها وطلب شراء كل الأشرطة.
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الملحن والموزع وعازف الغيتار العراقي كارليتو عكام Source: Supplied
لكن الغريب في الموضوع حدث عندما ذهب كارليتو إلى المنزل وبدأ سماع هذه الأغاني في غرفته. دخلت عليه أمه وسألته عما يستمع فأخبرها ما حدث عند مروره أمام المحل.

لكن رد أمه عليه كان المفاجئة، إذ أخبرته أنها كانت تشغل هذه الأغاني له عندما كان طفلاً يبلغ من العمر عدة أشهر حتى ينام.
أنا أؤمن أن هذه الموسيقى والأغاني كانت مخزنة في عقلي الباطني، وكانت بانتظار الصدفة لكي تخرج للحياة من جديد.
كما أن الخيوط العربية لموسيقى الفلامنكو هي من العوامل التي شدت كارليتو لها وجعلته يعشقها أكثر وأكثر. وهنا شرح كارليتو أن هذه الموسيقى هي موسيقى الغجر المعروفين بالخيتانوس في جنوب أسبانيا، وهي مزيج يجمع بما بين موسيقى الكثير من الحضارات ومنها الهندية واليهودية والعربية والتركية.
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Source: Supplied
كان عزف الغيتار بمثابة حلم للطفل الذي كان يعمل حمالاً لأكياس الزر والسكر في سن الحادية عشر، لكن يبدو أن هذا الحلم بدأ يبصر النور بعد هجرة كارليتو إلى أستراليا عندما بلغ التاسعة عشر من العمر.

بعدما وصل كارليتو وحيداً إلى أستراليا، لا يملك شيئاً ولا يتقن اللغة، شاء القدر أن يلتقي بعازف غيتار عربي اسمه ألبرت حلبي، فدرس العزف معه لمدة ثلاث سنوات.
في عام 2006 ومع ثورة الانترنت واليوتيوب بدأت القيام بالكثير من الأبحاث والدراسات للتعلم أكثر عن موسيقى الفلامنكو والتحقت عام 2010 بالكونسرفاتوار في سيدني وبعدها كانت الانطلاقة.
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كارليتو في الاستديو الخاص به Source: Supplied
بعدها مع كل نغمة جديدة غاص معها كارليتو في بحر الموسيقى اللامتناهي ومع كل خطوة جديدة نحو الأمام، كان حلمه يكبر ويكبر كأغصان شجرة تتفرع نحو الأعلى حسب قوله.
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فكيف تحقق حلم الطفولة واستطاع كارليتو العمل مع فنانين أسبان في أستراليا والخارج، وتأسيس الأستوديو الخاص به وإعادة توزيع أغاني عربية برؤيته الخاصة إلى أن وصل للوقوف والعزف على خشبة دار الأوبرا الأسترالية في سيدني؟ كل تفاصيل هذه القصة الرائعة في الملف الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

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كارليتو في ختام إحدى حفلاته Source: Supplied
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