هكذا تم الاحتفال بعيد ميلاد أكبر كلب سنا في العالم

احتفل أكبر كلب سنا في العالم بعيد ميلاده الحادي والثلاثين. وبحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية فإن الكلب يعيش مع العائلة التي تعتني به في منطقة ريفية في البرتغال.





وقد أقامت العائلة التي تربي الكلب "بوبي"، احتفالا بمناسبة ميلاده في منزلها ودعت أكثر من مئة شخص لحضور عيد ميلاد الكلب والاحتفال بـ"عمره الطويل".





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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