هكذا تم الاحتفال بعيد ميلاد أكبر كلب سنا في العالم

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A picture taken on February 12, 2023 shows Bobi, a 30 year-old Portuguese dog that had been declared the world's oldest dog by Guinness World Records, sitting at his home in the village of Conqueiros in Leiria. Source: AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

احتفل أكبر كلب سنا في العالم بعيد ميلاده الحادي والثلاثين. وبحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية فإن الكلب يعيش مع العائلة التي تعتني به في منطقة ريفية في البرتغال.

وقد أقامت العائلة التي تربي الكلب "بوبي"، احتفالا بمناسبة ميلاده في منزلها ودعت أكثر من مئة شخص لحضور عيد ميلاد الكلب والاحتفال بـ"عمره الطويل".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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