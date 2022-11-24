"معاً نبني وطنا لنا جميعا وبدونك لا نستطيع": رسالة من قلب بيروت الى المغترب اللبناني في استراليا

النقاط الرئيسية أقامت المؤسسة الاسترالية اللبنانية او امسية ساهرة لدعم برنامج المنح التي تقدمها للطلاب من لبنان

كانت الدكتورة نُهاد ضومط ضيفة على الامسية هي بروفسور في كلية التمريض بالجامعة الامريكية في بيروت

تعددت البرامج التي تقدمها الدكتورة نُهاد ضومط مع تتابع المشاكل والتحديات مثل جائجة كورونا، الانهيار الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت

أقامت المؤسسة الاسترالية اللبنانية او Australia Lebanon Foundation امسية ساهرة لدعم برنامج المنح التي تقدمها للطلاب من لبنان لإكمال تعليمهم في جامعة سيدني. واستضافت امسية هذا العام باقة من الوجوه اللبنانية الفاعلة والناجحة في مجالات متعددة لتقديم صورة حية وواقعية عما يمر به لبنان من تحديات وما يحدث فيه ايضا من مبادرات تستحق الدعم والتأييد.





وحلت الدكتورة نُهاد ضومط ضيفة على الامسية التي اقيمت نهاية الاسبوع الماضي بعد توقف لاكثر من عامين بسبب جائحة كورونا. والدكتورة ضومط هي بروفسور في كلية التمريض بالجامعة الامريكية كما انها ناشطة صحية اطلقت العديد من المبادرات المجتمعية للتعامل مع الضغوط التي يتعرض لها النظام الصحي في لبنان. وهي كانت ايضا مرشحة في الانتخابات النيابية الاخيرة في لبنان.





وشرحت الدكتورة ضومط للحضور البرامج الصحية التي اطلقتها ضمن مبادرات يدعمها schoolers activists قرروا توظيف علمهم لتحسين الرعاية الطبية للمجتمعات المحلية "كنا نجول المناطق البعيدة من بيروت لتقديم الخدمات المنعدمة في تلك المجتمعات"









وتعددت وتوسعت البرامج التي تقدمها الدكتورة ضومط مع تتابع المشاكل والتحديات مثل جائجة كورونا "سعينا بتأمين الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم لتوفير الاسرة في المستشفيات"





وتشير الدكتورة ضومط الى ان المبادرات التي اطلقتها اعتمدت على الجهود الذاتية "لدينا طاقات فكرية ومعرفاتية ومهارات وقررنا ان نستخدمها لخلق نموذج جديد للرعاية الطبية"









وتدعو الدكتور ضومط المغتربين اللبنانيين الى الثبات على دعمهم لوطنهم الام "اقول للمغترب: معا نبني وطنا لنا جميعا وبدونك لا نستطيع"" واضافت "التغيير لا يحدث بسرعة ولكن يحتاج لخطوات ثابتة"





استمعوا الى اللقاء الكامل مع الدكتورة نُهاد ضومط في الرابط الصوتي اعلاه





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