"الزمن الجميل ولّى": الفنان عبد الله حمصي باق في قلوب وضمائر اللبنانيين كأيقونة فنية وإنسانية كبيرة

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الفنان الراحل عبد الله حمصي وصورة للكاتب جان خالد

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رحل الفنان اللبناني عبد الله حمصي لكن إرثه الإنساني والفني لا يزال حيا.

توفي الثلاثاء الممثل عبد الله حمصي، أحد وجوه "الزمن الجميل" على الشاشة اللبنانية، المعروف خصوصاً بشخصية "أسعد" في مسلسلات "أبو سليم" الكوميدية التي رافقت أجيالاً من اللبنانيين على مدى عقود، عن عمر يناهز 86 عاماً. ودعه محبوه مستذكرين الزمن الجميل.

شكّل "أسعد" لسنوات طويلة أحد أركان هذه الفرقة التمثيلية التي طبعت أعمالها المسرحية والتلفزيونية أجيالاً من اللبنانيين بأسلوبها الكوميدي الشعبي والبسيط، وشخصياتها المحببة والقريبة من واقع المجتمع اللبناني.

بدأ حمصي، المولود سنة 1937 في منطقة الزاهرية في مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني في عائلة مؤلفة من عشرة أبناء، التمثيل في سن مبكرة على خشبة مسرح المدرسة.

وعام 1957، أسّس مع صلاح تيزاني المعروف بشخصية "أبو سليم" الشهيرة "فرقة كوميديا لبنان" التي صارت لاحقاً تُعرف باسم "فرقة أبو سليم الطبل".

وقد أنتج أول مسرحية على نفقته الخاصة على مسرح الرابطة الثقافية في طرابلس. وفي عام 1960 أسس "فرقة الفنون الشعبية" التي قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية.

يزخر رصيده بحوالى 1700 ساعة تلفزيونية، وحوالى سبعين مسرحية، إضافة إلى خمسة آلاف حلقة إذاعية.

كما كانت للسينما حصة في مسيرته الفنية الطويلة، إذ ظهر في أكثر من 15 فيلماً، أبرزها "بنت الحارس" و"سفر برلك" لهنري بركات، من بطولة المغنية اللبنانية فيروز.

وأدى أيضاً أدواراً في مجموعة كبيرة من الأفلام، منها "غيتار الحب" (1973) لمحمد سلمان؛ و"نهلة" (1979)، وهو فيلم جزائري لبناني لفاروق بلوفة، وصولاً إلى "زنار النار" (2004) لبهيج حجيج.

وعلى الشاشة الصغيرة، بعيداً من شخصية "أسعد"، عُرف الحمصي خصوصاً بشخصية "دويك"، الرجل الآتي من القرية إلى بيروت، ضمن مسلسل "دويك يا دويك" في السبعينات من كتابة المؤلف الراحل أنطوان غندور. وقُدّم هذا العمل بنسخة مجددة على شاشة "تلفزيون لبنان" عام 2000.

وتراجع حضور الحمصي على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة خصوصاً بفعل تدهور وضعه الصحي، واقتصر ظهوره على بعض الإطلالات التلفزيونية النادرة، وبعض الأعمال المسرحية المحلية في المناطق اللبنانية.

وإثر انتشار خبر وفاته، غصت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان برسائل التعزية التي أشاد أصحابها بالممثل الراحل الذي رسم الضحكة على وجوه المشاهدين لسنوات طويلة.

تحدثنا مع السيد شفيق الدمشقي الذي عاصر ذلك الزمن، والتقى بالراحل عندما زار استراليا منذ حوالي 40 عاما. كما وتحدثنا من بيروت مع الكاتب والشاغر وصديق الفنان الراحل السيد جان خالد، اللذان أشادا بالراحل "كنجم كبير ومميز".

استمعوا إلى لقاء مع الكاتب والصحافي الفني الأستاذ جان خالد من بيروت وإلى لقاء ثان مع صديق النجوم السيد شفيق الدمشقي من ملبورن يتحدثان عن إرث الراحل وعن الوضع الفني في الوقت الراهن.

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