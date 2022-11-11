بسبب لقاء مع سباك: حارس مصرفي تونسي يتمكن من سرقة عشرات الآلاف من الدولارات

سرق حارس مصرفي تونسي مبلغ 600 ألف دينار (180 ألف دولار) كان مكلفا بحمايتها بعدما استغل فرصة ذهاب موظف البنك الذي كان برفقته إلى بيته.





الحارس يعمل في شركة حراسة خاصة وكانت مهمته تأمين عملية نقل الأموال وهو من أًصحاب السوابق.





هذا وقد تم إيقاف موظف البنك وسائق الشاحنة رهن التحقيق في القضية.





Advertisement

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.













