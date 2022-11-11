أس بي أس عربي۲٤

بسبب لقاء مع سباك: حارس مصرفي تونسي يتمكن من سرقة عشرات الآلاف من الدولارات

أس بي أس عربي۲٤

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عناصر من الشرطة التونسية Credit: Sky News Arabia

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نشر في: 11/11/2022 11:18am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 11/11/2022 11:18am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
سرق حارس مصرفي تونسي مبلغ 600 ألف دينار (180 ألف دولار) كان مكلفا بحمايتها بعدما استغل فرصة ذهاب موظف البنك الذي كان برفقته إلى بيته.

الحارس يعمل في شركة حراسة خاصة وكانت مهمته تأمين عملية نقل الأموال وهو من أًصحاب السوابق.

هذا وقد تم إيقاف موظف البنك وسائق الشاحنة رهن التحقيق في القضية.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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