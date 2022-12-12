"إنجاز استثنائي": السفيرة المغربية لدى كانبرا تشاركنا أجواء احتفال المغاربة بالفوز من الرباط

النقاط الرئيسية نزل المغاربة إلى الشوارع للاحتفال بانتصارهم التاريخي على البرتغال وتضمنت انتصارات المغرب السابقة في البطولة فوز على بلجيكا وإسبانيا.

سفيرة المغرب في أستراليا تحدثت عن مشاعر فخرها بفريق بلادها بعد مشاركتها في الاحتفالات في شوارع الرباط.

جاء التسجيل الوحيد في المباراة في الدقيقة 42 عندما تلقى المغربي يوسف النصيري كرة عرضية من يحيى عطية الله وتمكن من تسديد رأسية في شباك البرتغال.

لن ينسَ المغاربة والأفارقة والعرب هذه المباراة التاريخية التي تمكن فيها أسود الأطلس من انتزاع الفوز على حساب البرتغال بهدف نظيف والتأهل لأول مرة في تاريخ المغرب والعرب إلى المربع الذهبي إلى جانب الأرجنتين وكرواتيا وفرنسا.





بعد هذا الفوز التاريخي لأسود الأطلس، تدفق المغاربة المبتهجون إلى الشوارع ملوحين بالأعلام ومطلقين أبواق السيارات احتفالاً بهذا الإنجاز الكروي الكبير.





تحدثنا مع سعادة السفيرة المغربية لدى كانبرا والمتواجدة حالياً في المملكة المغربية، السيدة وسن الزيلاشي والتي عبّرت عن عظيم فخرها بفوز "أشبال الركراكي".





وتابعت قائلة: "أجواء الاحتفالات رائعة هنا في المغرب. لم ننم في ليلة الفوز وتدفق الجميع إلى الشوارع بشكل عفوي واحتلفوا بفريق بلادهم."





تناولت الصحافة العالمية بإسهاب علاقة لاعبي المنتخب المغربي مع بلادهم وأدائهم المتميز على أرض الملعب علماً بأن 14 لاعباً من أصل 26 لاعباً تحت راية المغرب في قطر، مولودون في الخارج ويحملون جنسيات أخرى ولكنهم آثروا تمثيل أسود الأطلس.





علّقت السفيرة على هذه النقطة بالقول: "الرابط القوي مع الوطن (المغرب) نراه لدى كل المغاربة في كل أصقاع العالم. فخورون جداً بأن فريقاً عربياً وصل لنصف النهائي في مونديال تنظمه دولة عربية."





اقرأ المزيد أسود الأطلس يكتبون التاريخ: المغرب يتأهل للمرة الأولى الى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم في قطر

الملك وولي العهد وسمو الامراء خرجوا في الشوارع ليحتفلوا بالفوز والملك ارتدى القميص الرسمي للفريق الوطني.

وإلى جانب الأداء المتميز على أرض الملعب والذي اعتمد تكتيكاً دفاعياً واستغلالاً للهجمات المرتدة رغم سيطرة البرتغال على الكرة، خطف نجوم المغرب الأضواء على وسائل التواصل الاجتماعي بصورهم الدافئة مع أمهاتهن من أرض الملعب اذ بدت مشاعر الفخرة بادية على وجوههن.





وذكرت لنا سعادة السفيرة أن المشهد على الأرض من المغرب، متصل بهذه الصور: "الصور كانت رائعة بالفعل وتؤكد على أهمية الأم. البنات والنساء هنا في المقاهي يتابعن كأس العالم أكثر من الرجال!"



Morocco’s new ambassador to Australia, Wassane Zailachi Credit: Morocco’s new ambassador to Australia, Wassane Zailachi وتحدثنا أيضاً إلى الصحافي الرياضي في قطر، بلال نصّور، والذي اعتبر حارس مرمى المغرب ياسين بونو أحد أبرز نجوم المباراة مع البرتغال.





وأضاف نصّور: "بونو الذي تعملق أمام أسبانيا تعملق أيضاً في المباراة أمام البرتغال. بونو كان السد المنيع الذي حمى عرين الأسود ولم يعطي فرصة للاعبي البرتغال الذي حاولوا التسديد بشكل متكرر."



وعبّر نصّور أيضاً عن إعجابه بأداء حكيم زياش قائد الفريق: "هناك أيضاً سفيان المرابط الذي يعد من أفضل لاعبي البطولة. اذا وصلت المغرب للمباراة النهائية، سيحرز المرابط هذا اللقب بكل تأكيد."



مباراة المغرب والبرتغال كانت قمة في الاداء والتكتيك الدفاعي من جهة أسود الأطلس وتمكن المغرب من انتزاع الفوز رغم الإصابات في الفريق.

وعن الاحتفالات، تحدث الصحافي الرياضي من قطر عن شوارع الدوحة التي احتضنت هذا الفوز العربي على أرض عربية.



واستطرد قائلاً: "الاحتفالات عمت كل الاقطار العربية. من طرابلس في شمال لبنان إلى غزة. المحتلفون أطلقوا المفرقعات النارية. للاحتفالات طعم آخر في قطر معقل الجمهور المغربي والجاليات العربية التي اعتبرت المغرب منتخبها الذي بات في مصاف الكبار في عالم كرة القدم."





استمعوا إلى المزيد من التفاصيل في المدونة الصوتية أعلى الصفحة.



اقرأ المزيد أول رجل قطري يعلن مثليته الجنسية ويوجه رسالة لمشجعي كرة القدم قبل كأس العالم قطر 2022

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.