الولايات المتحدة تمنح مواطنيها فرصة كفالة للاجئين: هل يمكن أن تحتذي أستراليا بحليفها السياسي؟

النقاط الرئيسية: تم تصميم برنامج Welcome Corps لكفالة اللاجئين من قبل الأميريكيين مباشرة على غرار برنامج ناجح في كندا المجاورة

حدد الرئيس جو بايدن هدفًا يتمثل في السماح لـ 125000 لاجئ سنويًا

سيحتاج المتطوعون إلى إثبات قدرتهم على تقديم 3293 دولارًا لكل لاجئ لمدة ثلاثة أشهر

يوصف هذا البرنامج بأنه أكبر ابتكار في إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود، اذ يحمل رؤية جديدة في هذا الملف الانساني.





أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجاوز 100 مليون نازح في عام 2022 ، ما يعني أن أكثر من 1.2٪ من سكان العالم أجبروا على مغادرة منازلهم. من بين هؤلاء أكثر من 32.5 مليون لاجئ. 76٪ من هؤلاء اللاجئين يأتون من ست دول فقط.



استهل وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد حديثه ضمن برنامج Good morning Australia بالإضاءة حول حول أهمية هذا البرنامج الرائد والذي سيفتح آفاقًا إيجابية في حياة اشخاص تركوا بلادهم طوعًا وهربًا من الصراعات والنزاعات.





يقول أبو زيد:



توقف العمل بهذا البرنامج خلال رئاسة ترامب، واذا التزمت الحكومة الحالية والمستقبلية به فسيكون رائدًا وسباقًا





شرح ابو زيد شروط هذة الكفالة الخماسية، والتي تلتقي مع برنامج رائد سبق واطلقته كندا، اذ يقول:





" سيحتاج المتطوعون إلى إثبات قدرتهم على تقديم 3293 دولارًا لكل لاجئ لمدة ثلاثة أشهر".





وتابع قائلًا:





" الكفالة المجتمعية تسمح للمجتمع الأميريكي أن يكون مساهمًا في التخفيف عن معاناة اللاجئين، وآمل ان الا يكون هناك استثناء في التعاطي في هذا الملف".





كما وشدد ابو زيد على ضرورة تمتع الشخص بصفة لاجىء بحسب شروط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين . وقد تم تصميم برنامج Welcome Corps على غرار برنامج ناجح في كندا كما وحدد الرئيس جو بايدن هدفًا يتمثل في السماح لـ 125000 لاجئ سنويًا.





استراليا التي التزمت باستقبال حوالي 13 الف لاجىء، لم تقر اية اعداد جديدة في الميزانية الأخيرة، وفي هذا الإطار توقف ابو زيد عند الشلل الذي يهيمن على دائرة الهجرة مع مئات الآلاف من الطلبات المتراكمة، سيما في طلبات اللجوء قائلًا:





" الملفات عالقة، والانتظار للحصول على رقم ملف طلب اللجوء يصل الي السنتين. آمل أن نشهد العودة الى انسانية استراليا".





هل يمكن أن تحتذي أستراليا بحليفها السياسي؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.









هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





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