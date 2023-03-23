"لا نقوم بتحليل شخصية العميل": ما هو العلاج بالفن ومن يمكنه الاستفادة منه؟

النقاط الرئيسية: الفن يمكن أن يكون علاجا أيضا لأعراض الإجهاد والإدمان والإكتئاب واضطرابات الانتباه والحزن بسبب الفقد

العلاج بالفن هو أسلوب علاجي يستخدم التعبير الإبداعي بجميع أشكاله بهدف تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية للشخص

أصبح العلاج بالفن ممارسة معترف بها ومنظمة في جميع أنحاء العالم منذ أربعينيات القرن الماضي

"العلاج بالفن يشبه المثلث الذي يكون المعالج ضلعا فيه والعميل ضلعا آخر والعمل الفني هو الضلع الثالث."





هكذا تشرح نهى على المعالجة بالفن كيف تتم عملية العلاج بالفن.





"يختلف العمل الفني بحسب الشخص الذي يخضع للعلاج وقد تختلف الأدوات أيضا حسب الفائدة المرجو تحقيقها من النشاط."





نهي حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة الإسكندرية وأنهت دراسة الماجستير في تخصص العلاج بالفن في ملبورن العام الماضي.





تقول نهى: "خلال العلاج بالفن يتم التركيز على العملية الإبداعية بدلاً من المنتج النهائي."



منذ آلاف السنين عبر مختلف الثقافات استخدم الناس الفن للتواصل والتعبير عن الذات والتشافي. من خلال استخدام المواد الفنية مثل الطلاء والطين وأدوات الرسم والورق يمكننا التعبير عن أفكارنا وعواطفنا وقصصنا التي قد لا تعبر عنها الكلمات أحيانا.





ولكن الفن يمكن أن يكون علاجا أيضا لأعراض الإجهاد والإدمان والإكتئاب واضطرابات الانتباه والحزن بسبب الفقد.





العلاج بالفن هو أسلوب علاجي يستخدم التعبير الإبداعي بجميع أشكاله بهدف تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية للشخص. يتم ذلك بمساعدة المتخصصين في الصحة العقلية حيث تعزز العملية الإبداعية وعي الإنسان بذاته وتدعم رحلة التغيير الشخصي.





تشرح نهى أن المعالج بالفن يتعامل مع العميل مباشرة مثل أي أخصائي في العلاج النفسي.





تقول نهى: "نحن نتعامل من أناس من جميع الخلفيات لعلاج مختلف الحالات."



نهى علي أثناء إحدى جلسات العلاج بالفن بحسب نهى فإن في بعض الحالات يكون المعالج بالفن هو المعالج الوحيد وفي حالات أخرى يكون جزءا من فريق أكبر.





"الفريق قد يشمل أخصائيين نفسيين آخرين. يختلف الأمر حسب الحالة والنتيجة المطلوبة من العلاج."





"في حالة اشتراك أكثر من متخصص في العلاج يتم الاتفاق على الأسلوب العلاجي ثم يقوم كل أخصائي بتطبيقه حسب تخصصه."





ولكن أضافت نهى أنها كمعالجة لا يمكنها التعامل مع حالات من الأقارب أو الأصدقاء.





أصبح العلاج بالفن ممارسة معترف بها ومنظمة في جميع أنحاء العالم منذ أربعينيات القرن الماضي. واليوم يستخدم في مساعدة الناس من جميع الخلفيات على إدارة الاحتياجات والمشاعر وتقليل التوتر وزيادة احترام الذات.





ولكن نهى تقول إنه لازالت هناك بعض الأفكار المغلوطة حول العلاج بالفن.





"بعض الناس مثلا يعتقدون أن دور المعالج هو تفسير العمل الفني للعميل أو فهم شخصيته ولكن هذا ليس حقيقيا."





"المعالج لا يقوم بترجمة العمل الفني الذي يقوم به المريض. ولكن يسير المعالج جنبا إلى جنب مع العميل وييناقشه في معنى العمل الفني كما يراه هو."



ولكن هل يجب أن يكون لدى المعالج بالفن مهارات فنية؟





تقول نهى إن ذلك ليس شرطا.





"قد تكون هناك بعض المتطلبات لمن يرغب في امتهان العلاج بالفن مثل الدراسة المسبقة في مجال الفن أو علم النفس."





"يجب أيضا على المعالج بالفن أن يكون شخصا على استعداد للتواصل مع الآخرين بشكل مستمر لأن هذا أحد متطلبات العمل الأساسية."





"على المعالج بالفن أن يعتني بنفسه أيضا بشكل جيد لأنه دائما ما يتعرض لقصص وحالات قد تؤثر بالسلب على حالته النفسية."





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