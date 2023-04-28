"نعمل من اجل حياة افضل، عالم أجمل وقيم أعلى": سيدني تحتضن اطلاق كتابين عن المفكر والسياسي أنطون سعادة

النقاط الرئيسية رغم رحيله عام 1949 فمازالت رؤية انطون سعادة حاضرة في عقول من يعتبرها حلا لأزمات المنطقة العربية

سعادة كان يسعى لانشاء نهضة قومية اجتماعية في البلاد"

حفل اطلاق الكتابين سيكون في يوم الاحد في الثلاثين من ابريل نيسان

يُعد الفيلسوف والسياسي الراحل انطون سعادة واحدا من أكثر الشخصيات المؤثرة على الفكر السياسي العربي الحديث. ورغم رحيله عام 1949 فمازالت رؤية انطون سعادة حاضرة في عقول من يعتبرها حلا لأزمات المنطقة العربية





عن الفكر السياسي لانطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي تنظم منفذية الحزب في سيدني حفل توقيع كتابين جديدين للباحث الاكاديمي للدكتور ادمون ملحم يتناولان البصمة التي تركها سعادة في الفكر السياسي العربي



ويقول الدكتور ملحم ان كتاب Antun Saadeh: A man ahead of his time يناقش رؤية سعادة وكيف سعى الى تحقيقها على ارض الواقع. واضاف الدكتور ملحم "ان سعادة كان يسعى لانشاء نهضة قومية اجتماعية في البلاد" معتبرا ان هذا الفكر يمكن ايجازه بأنه "العمل لحياة افضل، عالم اجمل وقيم اعلى"





اما الكتاب الثاني والذي سيتم اطلاقه في نفس الامسية فهو بعنوان "الفلسفة الرواقية: من زينون الى سعادة" فهو يقدم الفلسفة الرواقية التي اسسها الفيلسوف زينون الرواقي في اثينا قبل اكثر من 1400عام وترك بصمته على الثقافة والتشريعات في عصره.



ويعقد الباحث الاكاديمي الكتور ادمون ملحم في هذا الكتاب مقارنة ومقاربة بين ارث الفيلسوفين الكبيرين فيقول "زينون تحدث عن انشاء المدينة الفاضلة بينما سعى سعادة الى تحقيقها على ارض الواقع"





جدير بالذكر ان حفل اطلاق الكتابين سيكون في يوم الاحد في الثلاثين من ابريل نيسان في تمام السادسة مساءا في Yagoona Community Centre





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