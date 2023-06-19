"أصعب وقت في حياتي": ماذا تعلمت شابة مهاجرة من تجربتها في مواجهة تحديات الدراسة في أستراليا؟

عندما وصلت مريم أحمد لأول مرة إلى أستراليا اعتقدت أنه ربما بعد إجراء معادلة بسيطة ستتمكن من التقدم للجامعة.





لم تكن مريم تعلم أنها ستضطر إلى إعادة دراستها الثانوية لتتمكن من القيام بذلك.





تقول مريم أحمد التي انتقلت إلى أستراليا عام 2018: "كان ذلك أصعب وقت في حياتي."





"لقد أنهيت دراستي الثانوية بالفعل ولم أصدق أنه كان علي تكرار الدراسة مرة أخرى".





"كل أصدقائي في مصر كانوا يدرسون بالفعل في الجامعة، مما جعلني أشعر أنني متخلفة عن الجميع."





أوضحت مريم: "لكنني ظللت أقول لنفسي إن لدي فرص أفضل هنا ويجب أن أستفيد من ذلك".



وفقًا لورقة صادرة عن شبكة مناصرة الشباب متعدد الثقافات فإنه على الرغم من حماسهم يواجه الطلاب من خلفيات مهاجرة ولاجئة "تحديات كبيرة في الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه للاستمرار في الدراسة وإكمالها بنجاح".





يكشف التقرير أن بعض التحديات التي يواجهها الطلاب يمكن أن تشمل انخفاض مستوى معرفتهم باللغة الإنجليزية وعدم الإلمام بنظام التعليم الأسترالي للطلاب وأولياء أمورهم على السواء.





بدا الوضع كئيبًا بالنسبة لمريم مرة أخرى عندما أدركت أنها لا تستطيع التقدم للالتحاق بالمدرسة الثانوية لأنها بلغت 18 عامًا بالفعل.





"لن تقبل أي مدرسة ثانوية حكومية طلبي لأنني تجاوزت 18 عامًا بالفعل."





"قبل مجيئي إلى أستراليا ، كنت أرغب في دراسة الطب. لكن في تلك المرحلة، شعرت أنني لا أريد دراسة أي شيء على الإطلاق ".





شجع صديق للعائلة مريم على التقدم للالتحاق بـBankstown Senior College والتي وفقًا لها "لم تكن مدرسة تقليدية".





"كان الطلاب من فئات عمرية متنوعة. كان بعضهم أصغر مني وبعضهم أكبر سنا. كان بعض زملائي في الثلاثينيات من العمر."





"كان معظم الناس في وضع مماثل لي وبعضهم جاء من الخارج."



مريم أحمد مع أسرتها يسلط الإطار الوطني لتوطين الشباب الضوء على كيف أن الطلاب اللاجئين والمهاجرين "قادرون على مواجهة التحديات بشكل أكثر نجاحًا عندما يكون هناك دعم كاف وموجه".





تقول مريم إنها تلقت الكثير من الدعم في مدرستها الجديدة والذي تراوح بين تبني نهج متفهم لاحتياجات الطلاب إلى المساعدة في ملء طلبات الالتحاق بالجامعات.





"كان هناك مستشار للصف الدراسي ساعدني في التخطيط للخطوات التالية."





تقول مريم: "بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي، ساعدتني المدرسة أيضًا اجتماعيًا. شعرت بالاستقرار وتمكنت من فهم النظام بشكل أفضل."





"كونت علاقات جيدة مع الجميع وما زلت على اتصال مع بعض معلماتي."





كان حلم مريم هو "العمل في مستشفى"، لكنها كانت تبلغ من العمر 21 عامًا عندما بدأت الجامعة، ورأت أن الأمر سيستغرق سنوات عديدة لإنهاء دراسة الطب.





"لم تكن دراسة التمريض خيارًا أيضًا لأن ذلك كان يتطلب إكمال ست سنوات من الدراسة في أستراليا، وهو ما لم يكن لدي في ذلك الوقت."





"قمت بدراسة الإسعاف بدلاً من ذلك وذلك لم يتطلب اختبار اللغة الإنجليزية."





بعد عام، قررت مريم أن تدخل تحديا جديدا بشكل اختياري هذه المرة.





"شعرت أن دراسة الإسعاف لم تكن ما أريده حقا ولم أكن أتطلع إلى العمل في ذلك المجال لذلك قررت محاولة دراسة التمريض مرة أخرى."





"تقدمت بطلب وتم قبولي في جامعتين مختلفتين ، مما شجعني أكثر على المضي قدمًا في عملية الانتقال."



تشرح مريم أن العام الذي قضته في الجامعة غيّر طريقة تفكيرها.





"لم أعد خائفة من التغيير. رأيت أشخاصًا يغيرون مسارهم الوظيفي ويبدؤون من جديد رغم تقدمهم في العمر ".





تقدمت مريم أيضًا بطلب للحصول على منحة التمريض والقبالة بجامعة ويسترن سيدني وكان طلبها ناجحًا.





تدرس الشابة البالغة من العمر 22 عامًا حاليًا بكالوريوس في التمريض وهو الذي كان مجرد حلم قبل بضع سنوات.





عند سؤالها عما تعلمته من تجربتها، قالت مريم إنها ترى الأشياء الآن بشكل مختلف.





"إذا كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوراء، فسأغير طريقة رؤيتي للأشياء."





"كنت سأقلق بدرجة أقل بالتأكيد وأتعامل مع الأمور بهدوء أكثر."





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