ما هي الأخطاء الشائعة التي يمكن تفاديها في التقدم على تأشيرة إلى أستراليا؟

التقى برنامج "Good Morning Australia" مع وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح للإطلاع أكثر على الأخطاء الشائعة التي يمكن تفاديها خلال التقدم على تأشيرة إلى أستراليا.





واستهلت عبد المسيح حديثها بذكر الأخطاء الأكثر شيوعا" في تقديم طلبات التأشيرة والتي لاحظتها من خلال عملها.





وكان أبرزها الأخبار المتناقلة بين الأشخاص الذين قدموا طلبات التأشيرة، ومقارنة الحالات.



اقرأ المزيد كيف نتمكن من الحصول على خدمات طبية مجانية أو منخفضة التكلفة في أستراليا

فشددت عبد المسيح على أن "قضية كل شخص تختلف عن الشخص الآخر" ولا يجب المقارنة لأن ذلك سيولد العديد من المشاكل النفسية للفرد الذي سيشعر بالإكتئاب والقلق من جهة وستضع محامي الهجرة في موقف صعب لإقناعه بالطريق الأمثل للقدوم إلى أستراليا.





وأضافت عبد المسيح مشكلة أخرى يواجهها المحامي وهي عدم الوعي عند طالبي الهجرة على أهمية وضع خطة واضحة من البداية.





وأعطت مثل على الأشخاص الذين يطلبون المجيء إلى أستراليا بمفردهم دون العائلة ومن ثم تقديم الطلب للزوجة والأولاد عندما يستقر.فهذا التصرف سيخلق العديد من المشاكل وأبرزها تفكك العائلة.





وشددت عبد المسيح على ضرورة الإطلاع على شروط التأشيرة التي يرغبون بالتقديم عليها وكل التغيرات التيقد تطرأ نظراً لوضع البلاد.



اقرأ المزيد قصة رامح حشاش: الأب الذي ربى خمسة أولاد وخسر أحدهم بمرض السرطان

"ففي حال تقديم تأشيرة الزيارة المؤقتة عليك أن تثبت فيها أنك ستعود إلى بلادك وأن لديك روابط ببلدك عائلية أو إجتماعية أو عملية أو عقارية تدفعك للرجوع"



يجب معرفة المؤهلات التي أمتلكها والتأكد من أنها مطابقة مع المواصفات المطلوبة في التأشيرة

وتحدثت عبد المسيح عن أهم الأمور التي يجب التنبه اليها قبل تقديم الطلب وهي "البدء بجمع الكم الأكبر من المعلومات وأخذ النصيحة من الشخص المخول مساعدتك وذو خبرة أكان محامي هجرة أو وكيل هجرة."





وعلى هذا الأساس يمكنك معرفة أفضل تأشيرة يمكنك التقديم عليها والتي تأخذ بعين الإعتبار مؤهلاتك وخبراتك في وطنك الأم وتسمح لك بالعمل في مجال إختصاصك في استراليا عوضاً عن البدء من الصفر وتضعية الوقت والفرص.





وختمت عبد المسيح بالخطوات الأساسية التي يجب اتباعها من أجل تقديم طلب هجرة وعدم الندم لاحقاً لأنه قرار مصيري ولا يمكن الإستخفاف به.



إبدأ بتحضير كل الأوراق الثبوتية التي تملكها وتحدث مع العائلة بكل وضوح ومن بعدها استشر شخص خبير في هذا المجال في البلد الذي تريد التقديم عليه فيساعدك على توفية الشروط المطلوبة

ولفتت عبد المسيح النظر إلى أن نظام الهجرة في أستراليا ذكي وكل الحكومات الفدرالية مرتبطة مع بعضها وأي خطأ أو تضليل يمكن أن يؤدي إلى رفض التأشيرة.







هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



