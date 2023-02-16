"يا ريتني متت معهم": ماهي أعراض عقدة النجاة التي تلازم الناجين بعد الكوارث؟

النقاط الرئيسية: لاحظ المتخصصون ظهور أعراض "عقدة الناجي" بعد حدوث الكوارث الطبيعية، أو الحروب.

يُصاب" بعقدة الناجي" كل من تعرض لهزة صادمة ويتساءل "لماذا نجوت/ أو لماذا لم أمُت مثل غيري؟".

يتوقع أن يُصاب الناجون من زلزال تركيا وسوريا باضطراب "عقدة الناجي".

"يا ريتني متت معهم"!





"شو بعمل بحالي أنا بها الدنيا"!





لعلنا نتذكر هذه العبارات التي قالها لاجئ رب عائلة سوري في تركيا عقب نجاته من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا صباح يوم الثلاثاء 6شباط/ فبراير2023، فيما زوجته وأطفاله الأربعة تحت الأنقاض.





تنتاب الشخص حالة هستيرية من الشعور بالذنب بسبب النجاة، هذه الحالة تسمى "عقدة الناجي"، حيث يُصاب بها كل من تعرض لهزة صادمة في حياته تبدأ بتساؤل يطرق دماغه: "لماذا نجوت/ أو لماذا لم أمُت مثل غيري؟".



بدأ المتخصصون بالانتباه لحالة "عقدة ذنب الناجي" مع الأشخاص الناجين من الكوارث الطبيعية، والأوبئة، أو الحوادث الكبرى، أو الحروب أو حتى في حالة تسريح عدد كبير من الموظفين داخل إحدى الشركات.





ومن المتوقع، بعد زلزال تركيا وسوريا 2023، أن يُصاب الناجون بأعراض اضطراب ما بعد الكارثة "عقدة ذنب الناجي".





ويوضح الدكتور محمود أبو عرب المتخصص في الصحة النفسية في ولاية نيو ساوث ويلز أنه: "من الممكن أن تنتاب أعراض عقدة الناجي أيَّ شخصٍ بعيد عن حوادث الزلازل والكوارث، بسبب عدم القدرة على إنقاذ الضحايا، فغيره يعاني بينما هو في أمان. "



Diese Frau ist traurig! Source: Press Association أسباب "عقدة الناجي":





وفق موقع Australian Institute of Health and Welfare فإن الأبحاث تشير إلى أن الأحداث الصادمة الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الأستراليون هي:



وفاة غير متوقعة لأحد الأفراد المقربين.

مشاهدة شخص مصاب بجروح خطيرة أو مقتول أو العثور على جثة.

التعرض لحادث سير يهدد الحياة.

وغالبًا ما يعاني الناجون من إصابات الصدمات من عواقب جسدية وعاطفية وإدراكية ومالية قد تؤثر على حياتهم وعائلاتهم ومجتمعهم لفترات طويلة من الزمن.





وقد تؤدي بعض المواقف الطارئة مثل جائحة كوفيد-19 إلى الصدمة.





وتوضح الأبحاث، أن الأفراد المتأثرين قد يتعرضوا لردود فعل صادمة تتعلق بالقلق من المستقبل وحدوث البطالة، والعزلة، والموت المفاجئ.





وغالبًا ما تُصيب هذه العقدة الأشخاص الذين نجوا من الحروب والأوبئة والهجمات الإرهابية والحوادث أو كردة فعل من عنف أسري أو قد يتعرض لها شخص يمر بظروف صعبة في الحياة عبر مقارنة نفسه مع الآخرين ممن حصلوا على فرص أفضل في الحياة.



الدكتور محمود ابوعرب في عيادته للطب النفسي Source: Supplied / supplied: الدكتور محمود أبوعرب أعراض "عقدة ذنب الناجي":





يقول الدكتور أبو عرب: "تبدأ الأعراض بالشعور بعقدة ذنب شديدة، وجلد للذات، والتساؤل "لو أنني فعلت كذا أو لو ليتني ما فعلت" لما حدث ذلك".





ويسرد الدكتور أبو عرب أهم الأعراض ل"عقدة النجاة":





قلق الشديد، وتكرار نوبات الهلع.

استرداد ذكريات الحادث والمواقف المتعلقة به.

إنهاك العقل بكثرة التفكير فيما كان يمكن فعله أو عدم فعله.

نوبات الغضب والانفعال وتسارع نبضات القلب.

فقدان الشهية والقيء والغثيان في بعض الأحيان.

عدم القدرة على العودة لروتين الحياة اليومي الطبيعي.

تقلبات المزاج الحادة، وكوابيس مفزعة واضطراب النوم.

وجود أفكار انتحارية، والشعور بالعجز وفقدان السيطرة.

الشعور بالذنب والمسئولية عن النجاة دون الآخرين.

لماذا يتعرض بعض الأشخاص للعقدة؟





ليس كل من تعرض لكارثة أو حدث مؤثر تصيبه عقدة النجاة، إذ يوضح الدكتور أبو عرب أن هذا الأمر كالمناعة، فهناك أناس لديهم مناعة قوية بينما الآخرون عكس ذلك" لكن أهم أسباب التعرض للعقدة:



أن يكون لدى الشخص تاريخ من الصدمات النفسية، أثناء الطفولة أو في مراحل المراهقة.

حدوث اكتئاب سابق، أو معاناة سابقة من وقوع الكارثة.

الشعور بالدونية، فهناك أشخاص لا يملكون تقديرًا جيدا للذات.

خلفية وراثية متعلقة باضطراب ما بعد الكرب أو عدم امتلاك مهارات التأقلم.

عدم توفر دعم اجتماعي ونفسي قد يزيد من أعراض عقدة الناجي Survivor Guilt

The relationship between mental illness and poverty is complex. Source: Getty / Cultura RF/Getty Images

علاج "عقدة الناجي":



يبدأ التخلص من عقدة الناجي" بالتكيف مع الواقع الجديد، وتقبل الحادث ونتائجه، بمساعدة الطرق التالية:



تذكير النفس أن الأمر حدث بطريقة خارجة عن سيطرة الشخص.

التعبير عن الحزن والقلق دون قيود، ودون كبت للمشاعر.

البدء بالتطوع، فقد يخفف من شعور الذنب.

التدوين عبر الكتابة اليومية أو التسجيل الصوتي.؛ لتفريغ الطاقة السلبية.

التحدث إلى طبيب متخصص واتباع العلاج المعرفي السلوكي الذي قد يساهم في تقبل الأمر.





للاستماع لنصائح عن "عقدة الناجي" مع طبيب الصحة النفسية في ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور محمود أبو عرب. يرجى التكرم بالضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





إذا تعرضت ل “عقدة النجاة “أو الشعور بالذنب دون السيطرة عليه. يرجى الاتصال على هاتف Lifeline 131114 أو التواصل مع أقرب أخصائي صحي في منطقتك.





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