BioBlitz: تجربة فريدة لاكتشاف التنوع البيولوجي ومشاركتها في البحوث العلمية

النقاط الرئيسية: يساعد BioBlitz على زيادة المعرفة العلمية وعلى فهمنا للبيئة

يمكن لأي شخص أن يشارك في BioBlitz

يتم تحميل المعلومات التي تم جمعها خلال BioBlitz إلى قاعدة بيانات التنوع البيولوجي ليستخدمها العلماء والباحثون

تزخر أستراليا بالتنوع البيولوجي، حيث تشمل مناطقها الصحارى الشاسعة، والغابات المطيرة الاستوائية، وقمم جبال الألب الثلجية، وغابات الأوكالبتوس.





وعلى الرغم من أن لدينا معرفة كبيرة بأنواع الحيوانات والنباتات الموجودة هنا، إلا أن كلما زاد فهمنا للبيئة المحيطة بنا، كلما كان بإمكاننا العناية بها بشكل أفضل.





تأتي الحملة الحيوية BioBlitz كفرصة علمية مفتوحة للمشاركة لأي شخص من المجتمع، وتوفر الفرصة لاكتشاف أنواع جديدة من النباتات أو الحيوانات بالإضافة إلى زيادة الفهم العلمي.



Participants in the Walpole Wilderness Bioblitz - Daemon Clark خلال حملة BioBlitz، يشارك أفراد من الجمهور جنبًا إلى جنب مع العلماء لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأنواع النباتية والحيوانية في مكان محدد خلال فترة زمنية محددة.





الدكتور ديفيد إدموندز هو طبيب بيطري متخصص في مجال الحفاظ على البيئة، ويقيم في الساحل الجنوبي لغرب أستراليا في منطقة Walpole تحديدًا، ويقوم الدكتور إدموندز بتنسيق مشروع Walpole Wilderness Bioblitz .





ويقول الدكتور إدموندز: "تعتبر Walpole Wilderness واحدة من أكثر المناطق رطوبة في غرب أستراليا، وهناك مجموعة كاملة من الأنواع والأنظمة البيئية هنا لا توجد في أي مكان آخر في العالم. هناك مساحة كبيرة لم تُكتشف حقًا، لذا نحن لا نعرف حتى ما هو موجود في هذه المناطق". ويضيف: "يعود تاريخ بعض الأنواع هنا إلى عصور ما قبل الديناصورات، لذا فهي منطقة مهمة للغاية للتنوع البيولوجي".



تجمع BioBlitz أفراد المجتمع معًا لمساعدة العلوم.

مثل منطقة Walpole Wilderness، هناك مساحات واسعة في أستراليا لا يزال يمكن دراستها واستكشافها.





ويقول الدكتور إدموندز إن إشراك المجتمع في حملة BioBlitz يجمع الناس معًا، وهو يوفر نظرة ثاقبة للبيئة، والتي يمكن أن تساعد في الفهم العلمي.





ويضيف الدكتور إدموندز: "برنامج BioBlitz يُمكِّن الأشخاص من بناء شبكة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل. ومن المهم أيضًا أن ندرك أن كل ملاحظة يتم تسجيلها لها تأثير بالفعل، وتزودنا بالمزيد من المعلومات التي تساهم في بناء معرفتنا وتحسين إدارتنا للبيئة بشكل أفضل".



Dr David Edmonds examining plant species in the Walpole wilderness - by Phil Tucak غالبًا ما تتم إدارة BioBlitz بواسطة المجتمع المحلي أو مجموعات إدارة الموارد الطبيعية، يقوم المشاركون بمراقبة منطقة طبيعية محددة خلال فترة زمنية محددة ويقومون بتوثيق أكبر عدد ممكن من التنوع البيولوجي.





يشرح الدكتور إدموندز: "هناك مجموعة من الأنشطة مخصصة لمستويات مهارة متنوعة، بحيث يمكن للأشخاص الخروج سواء كانوا يريدون المشي لمسافات طويلة أو قصيرة، وليس لديهم حتى الضرورة للمهارات العلمية لأنهم سيعملون جنبًا إلى جنب مع العلماء الذين سيعلمونهم كيفية إجراء المراقبة وتحديد ما يرونه".





وكل ما تحتاجه هو قدرتك على الملاحظة والفضول الشديد، وهاتفك الذكي،حيث يلتقط المشاركون في BioBlitz صورًا للنباتات والحيوانات التي يكتشفونها، ويتم تحميل هذه الصور لتحديد هويتها في قاعدة بيانات التنوع البيولوجي عبر الإنترنت مثل iNaturalist . المعلومات أيضًا تنتقل إلى Atlas of Living Australia ، وهو متاح مجانًا للاستكشاف من قبل الجميع.





الدكتور إدموندز يوضح: "نلتقط صورة للكائن الذي نحاول تحديده، ومن ثم يتم تحميل الصور على الموقع. من هناك، يمكن للعلماء من مختلف أنحاء العالم النظر فيها وتحديد تلك الأنواع، وهذه المعلومات تصبح جزءًا من ما يُعرف بـ "بيانات البحث". يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها في أبحاثهم الخاصة".



Online biodiversity database iNaturalist - Image David Edmonds and iNaturalist

المساعدة على توسيع المعرفة العلمية

تتحدث ميليسا هاو وهي عالمة بيئة تعيش بالقرب من Walpole Wilderness، أنه خلال حملة Walpole Wilderness BioBlitz السابقة، انضم علماء من متحف أستراليا الغربية الذين يختصون في دراسة اللافقاريات، وهي الكائنات التي لا تمتلك عمود فقري مثل العناكب والديدان والقواقع، إلى الفعالية جنبًا إلى جنب مع متطوعين من المجتمع.





وتم جمع عينات من اللافقاريات في مجموعة متنوعة من المواقع بمشاركة المشاركين، تبين فيما بعد أن إحدى العينات كانت تمثل نوعًا جديدًا من "العقرب الكاذب" لم يتم رصده من قبل، وتم كشف أيضًا عن أدلة تشير إلى وجود مجموعات جديدة من العقرب الكاذب. وفيما يتعلق بالأنواع المكتشفة، قالت هاو: "من بينها العنكبوت Tingle Pygmy Trapdoor Spider المهدد بالانقراض".





وتظهر نتائج الحملة الحيوية Bioblitz، الفوائد الواسعة لهذه النشاطات من الناحية العلمية.





وبالنسبة لديفيد إدموندز، تنظيم حملة بيولوجية في منطقة مثل Walpole Wilderness يُعتبر أمرًا ذو أهمية بالغة، لأنها توفر له وللآخرين نظرة سريعة حول صحة البيئة المحلية.



Conservation veterinarian Dr David Edmonds in the Walpole wilderness - Phil Tucak "تمثل بعض أهداف برنامج Walpole Wilderness BioBlitz استكشاف المناطق التي لم يتم مسحها من قبل واستكشاف النظم البيئية الجديدة وتحديد وجود أنواع جديدة أو مختلفة. يسعى البرنامج إلى تشجيع كل شخص يشارك فيه على فهم البيئة والتفاعل الفعال مع المناظر الطبيعية، وإقامة اتصال حقيقي مع البيئة المحلية".





"وتعتبر واحدة من أفضل النتائج التي تأتي من BioBlitz هي المشاركة المجتمعية الفعالة. إذ يتعاون الأشخاص الذين يشاركون في هذا البرنامج مع آخرين ذوي أفكار مماثلة، مما يتيح لهم الفرصة للاستفادة من المعرفة ورؤية الأمور عمليًا. وبالإضافة إلى الاستفادة من المعلومات العلمية، يمكن للمشاركين التعرف على أشخاص جدد وتعلم من العلماء ومشاركة الخبرات والتجارب".



