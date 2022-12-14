ما مصير الذين يتوافدون إلى أستراليا على تأشيرة عمل مكفولة في حال اعلان الشركة الكفيلة إفلاسها؟

النقاط الرئيسية: تقع مسؤولية البحث عن كفيل على عاتق الشخص الذي خسر الكفالة نتيجة اغلاق الشركة الكفيلة ابوابها

تعطي الحكومة الاسترالية ودائرة الهجرة مدة زمنية محددة ب 60 يومًا لايجاد البديل لكي لا يخسر الشخص تأشيرته

يعتبر د. ابو زيد أن هذه المدة الزمنية غير كافية لصعوبة حصول كفيل على موافقة لكفالة موظف من خارج استراليا ومتواجد داخل اراضيها

طالب الناطق باسم المعارضة لشؤون الهجرة دان تيهان لوزير الهجرة أندرو جايلز "بإيجاد الوقت" في جدوله لاتخاذ قرار بشأن عائلة اسكتلندية تسعى للبقاء في أستراليا.





وصل رب العائلة مارك غرين إلى أستراليا برفقة عائلته بعد الحصول على وظيفة في شركة طاقة نظيفة في جنوب أستراليا عام 2012 بعد أن وعدته بالإقامة الدائمة بعد بضع سنوات ولكن الشركة وشركات لاحقة عمل بها، تعرضت للإفلاس وأغلقت أبوابها وسرحت موظفيها. هذا الواقع ترك عائلة غرين في وضع شائك وعلى تأشيرات عبور او Bridging visas.





استهل وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد حديثه ضمن برنامج Good morning Australia بالإضاءة حول واقع يترك من خسر تأشيرة كفالة وحيدًا في حال اغلاق الشركة الكفيلة مصالحها وبذلك يقف امام خيارات محدودة جدًا اذ يقول:





"هناك ثغرة قانونية ويترك صاحب التأشيرة وحديدًا في البحث عن حلول او عن شركة اخرى تكفله".





تعطي الحكومة الاسترالية ودائرة الهجرة مدة زمنية محددة غير كافية بحسب ابو زيد لايجاد البديل. في هذا الاطار يقول ابو زيد:





هناك مهلة 60 يومًا لايجاد بديل وكفيل آخر ولكن من يمكنه على الحصول على موافقة لكفالة موظف من خارج استراليا ومتواجد داخل اراضيها؟





واضاف قائلًا:



المدة الزمنية المسموح بها تصل لدرجة الاستحالة

شرح ابو زيد أنه في حال عدم ايجاد وظيفة أخرى، وعدم انتهاء صلاحية التأشيرة، ينتقل الشخص تلقائياً إلى تأشيرة عبور والتي ليست تأشيرة فعلية بل مؤقتة، اما في حال انتهاء صلاحية التأشيرة فيقول:





"في هذه الحالة فالخيارات محدودة جدًا ومغادرة الأراضي الاسترالية تؤمن عدم خسارة حظوظ العودة الى استراليا".





ما التاشيرات المتاحة اذًا امام من انتهت مدة صلاحية تأشيراتهم؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.



