أس بي أس عربي۲٤

"الكرة حبيبة قلبي": ما سر شغف هذه السيدة العربية بلعب الكرة وتدريب الأطفال على لعبها؟

أس بي أس عربي۲٤

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Eman Sukkarieh

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نشر في: 22/11/2022 3:08pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS

تجمع أطفال وشباب من مختلف الخلفيات الثقافية في سيدني قبل ساعات من انطلاق فعاليات مونديال قطر ليحتفلوا بحبهم وشغفهم لكرة القدم ضمن فعاليات أطلق عليها اسم بطولة كأس العالم Street Football World Cup.

نشر في: 22/11/2022 3:08pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS
كان من بين الفرق المشاركة فريق بنشبول يونايتد والذي من ضمنه أطفال كثر يتحدرون من أصول عربية، بالإضافة إلى مدربتهم ومديرة فريقهم السيدة ايمان ياغي، التي نتحدث معها اليوم عن شغفها لكرة القدم.

يمكنكم الاستماع إلى لقاء السيدة إيمان في الرابط الصوتي المرفق.
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"الكرة حبيبة قلبي": ما سر شغف هذه السيدة العربية بلعب الكرة وتدريب الأطفال على لعبها؟

06:23
وكان قد نظم نادي كرة القدم Melrose Park FC غير الهادف للربح في شمال غرب سيدني، مسابقات كرة القدم لنواد مختلفة قبل ساعات من انطلاقة مونديال قطر 2022 بهدف جمع الناس معًا ومساعدة المهاجرين واللاجئين على الشعور بأنهم في وطنهم في مجتمعهم الجديد.

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جمعت هذه البطولة التي تستغرق يومًا واحدًا العديد من المجموعات والثقافات اللغوية في المنطقة، من خلال المشاركة في اللعبة العالمية. وعكس الجو الروح التي تُلعب بها لعبة كرة القدم العالمية، بما في ذلك المشاركة بغض النظر عن ظروفك المالية.

وبحسب المنظمين خلقت البطولة الفرصة لتشجيع العائلات من خلفيات متنوعة التي لا تشارك حاليًا في أنشطة المجتمع للمشاركة كلاعب، أو مدرب، أو مدير، أو داعم.
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يعمل النادي بشكل وثيق مع المجموعات المحلية مثل الجمعيات الخيرية وخدمات الاستيطان والشبكات متعددة الثقافات ومجموعات الشباب والمنظمات غير الحكومية ومجموعات الدعم والمجموعات النسائية والمدارس ونوادي كرة القدم المحلية والمدارس الثقافية واللغوية لتشجيع مشاركتهم.
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