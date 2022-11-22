كان من بين الفرق المشاركة فريق بنشبول يونايتد والذي من ضمنه أطفال كثر يتحدرون من أصول عربية، بالإضافة إلى مدربتهم ومديرة فريقهم السيدة ايمان ياغي، التي نتحدث معها اليوم عن شغفها لكرة القدم.





يمكنكم الاستماع إلى لقاء السيدة إيمان في الرابط الصوتي المرفق.



LISTEN TO "الكرة حبيبة قلبي": ما سر شغف هذه السيدة العربية بلعب الكرة وتدريب الأطفال على لعبها؟ 06:23 Play وكان قد نظم نادي كرة القدم Melrose Park FC غير الهادف للربح في شمال غرب سيدني، مسابقات كرة القدم لنواد مختلفة قبل ساعات من انطلاقة مونديال قطر 2022 بهدف جمع الناس معًا ومساعدة المهاجرين واللاجئين على الشعور بأنهم في وطنهم في مجتمعهم الجديد.





Advertisement

جمعت هذه البطولة التي تستغرق يومًا واحدًا العديد من المجموعات والثقافات اللغوية في المنطقة، من خلال المشاركة في اللعبة العالمية. وعكس الجو الروح التي تُلعب بها لعبة كرة القدم العالمية، بما في ذلك المشاركة بغض النظر عن ظروفك المالية.





وبحسب المنظمين خلقت البطولة الفرصة لتشجيع العائلات من خلفيات متنوعة التي لا تشارك حاليًا في أنشطة المجتمع للمشاركة كلاعب، أو مدرب، أو مدير، أو داعم.



يعمل النادي بشكل وثيق مع المجموعات المحلية مثل الجمعيات الخيرية وخدمات الاستيطان والشبكات متعددة الثقافات ومجموعات الشباب والمنظمات غير الحكومية ومجموعات الدعم والمجموعات النسائية والمدارس ونوادي كرة القدم المحلية والمدارس الثقافية واللغوية لتشجيع مشاركتهم.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



