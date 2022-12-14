طرق ذكية وعملية للعثور على من ضل طريقه أثناء رحلة في برية أو أحراش أستراليا

النقاط الرئيسية: التحضير الجيد والتخطيط الذكي قد ينقذ حياتك.

إذا ضللت الطريق، اهدأ لتأخذ خطوات وقرارات مدروسة.

قد لا تتوفر تغطية للهاتف المحمول أثناء رحلتك فلا بد من توافر شعلة الطوارئ المتاحة في متاجر الرحلات

سيساعدك متطوعو SES Bush Search and Rescue في حالات الطوارئ.

يعد المشي في الهواء الطلق في أحراش أو برية أستراليا نشاطًا ترفيهيًا شائعًا، فهو يعتبر واحداً من أفضل الطرق لاكتشاف الطبيعية الواسعة والفريدة من نوعها في البلاد.





ولكن المؤسف هو فقدان الكثيرين لطريقهم أثناء ممارسة هذا النشاط، حيث تم انقاذ حوالي 95% من الأشخاص الذين فقدوا طريقهم كل 12 ساعة من محبي هواية السير في الأحراش مثل السيدة كارو رايان، قائدة البحث في NSW SES Bush Search and Rescue.، والتي تتكئ على خبرتها في كيفية تجنب ضياعها أثناء رحلتها بقولها: "يجب إخبار من حولك أين ستذهب، وخذ معك كل ما يمكن أن يساعدك عند حدوث حالة طارئة".





وتضيف: "هناك كلمة مختصرة، يجب تذكرها عند القيام بأي رحلة في الهواء الطلق وهي"Trek" فكل حرف فيها يرمز لأشياء مهمة":





T: Take تعني خذ ما تحتاجه.





R: Register سجل أين ستذهب.





E: Emergency وسائل الاتصال في حالة الطوارئ وشعلة إضاءة الطوارئ.





K: Know حدد الطريق واعرف تفاصيله والتزم به.



Preparedness will increase the likelihood of being found. Credit: pixdeluxe/Getty Images مستلزمات ضرورية يجب أن تكون في حقيبتك قبل بدء الرحلة:



وجبات خفيفة مثل المكسرات والشوكولاته.



ماء - لتر واحد لكل ثلاث ساعات.



ملابس بألوان فسفورية عاكسة للضوء ومناسبة لطبيعة الرحلة والطقس.



قبعة وواقٍ من الشمس.



أحذية مريحة مناسبة للركض أو المشي لمسافات طويلة ضمن تضاريس وعرة وصعبة.



معطف واقٍ من المطر.



خريطة وبوصلة إذا كنت تعرف كيفية التنقل، أو تحميل تطبيق الملاحة على هاتفك.



حقيبة للإسعاف الأولي.

يزيد المشي بمفردك من المخاطر، فإذا كان يرافقك أشخاص، فهذا دعم مهم لك في الرحلة. كارو رايان، نائب قائد وحدةNSW SES Bush Search and Rescue

تقول السيدة ريا: "إن من أفضل الأشياء التي يجب أن تأخذها معك في رحلتك هي رفقة من بعض الأصدقاء"



It's also vital to let other people know your plans. Credit: visualspace/Getty Images

سجل خطة مسارك في الرحلة

يمكنك إبلاغ National Parks and Wildlife Service أو الشرطة أو صديق تثق به عن الأماكن التي ستتجه إليها في رحلتك.





وقدم تفاصيل مثل: مسارك، ومتى تتوقع العودة. ولا تنس إخبار جهة الاتصال الخاصة بك عند عودتك.





منارات الطوارئ





لا يمكنك ضمان تغطية بث الهاتف المحمول في أماكن بعيدة في رحلتك، لا بد من حمل إشارة تحديد المواقع الشخصية (PLB) فهي تسمح للأقمار الاصطناعية بتحديد موقعك.





تقول Kirsten Mayer المديرة التنفيذية في Bushwalking NS: "إذا واجهت مشكلة خطيرة، فيمكنك إطلاق PLB"



يمكن للشرطة أو طائرة أو أي وسيلة إنقاذ أخرى أن تجدك أثناء البحث. كيرستن ماير المسؤولة التنفيذية في Bushwalking NSW

يمكنك استئجار PLBs من المتاجر المخصصة للرحلات، ومكاتب المتنزهات الوطنية، وحتى مراكز الشرطة الواقعة قرب المتنزهات.





ويوجد تطبيق Emergency Plus المجاني. فرغم أنه يحتاج لتغطية الهاتف، لكنه سيحدد موقعك ويسمح لك بالاتصال للحصول على المساعدة.



اعرف وحدّد مسارك والتزم به

تقول كارو رايان: "هذا يعني معرفة المكان الذي تتجه إليه بالضبط، واتباع الإشارات الإرشادية، واستخدام الخريطة، ومعرفة الوقت الذي ستكون فيه بالخارج، وعدم تغيير مسارك".





وتُنبه: "تذكر أن تخبر شخصًا ما إلى موقع ذهابك، لذلك ستعرف خدمات الطوارئ إلى أين ستأتي وتجدك".



كن ذكيًا واختر طريقاً يناسب قدراتك. كارو رايان، نائبة قائد الوحدةNSW SES Bush Search and Rescue

وتوضح: " تختلف اللياقة البدنية للمشي لمسافات طويلة من شخص لآخر، خاصة عندما يكون هناك الكثير من الدرجات والتضاريس شديدة الانحدار مع وجود حقيبة على الظهر ضمن طقس حار ".





وتحذر السيدة رايان من أن سوء تقدير لياقتنا أمر شائع.





وتنصح بالتحقق من نظام درجات مسار المشي الأسترالي ، فإذا كنت هاوياً جديداً لرياضة المشي لمسافات طويلة في أستراليا، ابدأ بطريقة تناسب امكانياتك.



If you don’t have an emergency beacon, try your best to make yourself visible. Credit: Nicole Bordes

ماذا تفعل عندما تضل الطريق؟

أول شيء تفعله هو الجلوس وتهدئة النفس وضبط الأعصاب.





اشرب بعض الماء. وتقترح السيدة رايان إشعال الموقد والبدء بتناول كوب من الشاي لأن "الجلوس يتيح اتخاذ قرارات واضحة حقًا."





وتوضح السيدة ريان، "أسوأ شيء يمكنك القيام به هو ضياعك أكثر عبر الاستمرار في المسير والتفكير". هذا ما نسميه "ثني الخريطة".





عند ثني الخريطة ستتذكر آخر مرة عرفت فيها مكانك، وربما رأيت علامة أو تقاطع طرق.





حدد طريقك عن طريق أشياء حولك تمكنك تتبع خطواتك.





إذا كنت في مشكلة حقيقية، اجعل نفسك مرئيًا. فعندما يسمح الطقس والموارد، ستتمكن وحدات الإنقاذ وطائرات الهليكوبتر من تحديد موقعك.



Around 95 per cent are found within 12 hours by SES Bush Search and Rescue. Credit: Raoul Wegat/Getty Images كما يساعد ارتداء الألوان الزاهية والفسفورية العاكسة إلى زيادة فرص رؤيتك من الجو. ويمكنك استخدام المشاعل أو ومضات الكاميرا ووضع أشياء لامعة أو ساطعة على الأرض.





إذا تعرضت للإصابة أو كان الطقس سيئًا، فابحث عن مكان محمي. قم بإزالة الملابس المبللة، وإذا أمكن قم بإشعال النار. هذا سوف يساعد على الاسترشاد إلى مكانك.





قد تحتاج إلى التقليل من إمدادات الطعام والمياه أثناء انتظارك للمنقذين.





أمور يستحسن القيام بها قبل بدء رحلة في الأحراش





أكمل دورة الإسعافات الأولية لتتمكن من الاعتناء بنفسك وبمن حولك.





وتقول كيرستن ماير: "إن الانضمام إلى نادٍ للمشي في الأحراش، سيجعلك تبني علاقات مع مجموعة تجعلك تشعر بالأمان في رحلتك".





وستجد أشخاصًا ودودين يعلموك كيفية قراءة الخريطة والبوصلة، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية الأساسية، وما عليك فعله عند مواجهة مشكلة. علاوة على ذلك، سيأخذونك إلى أماكن رائعة لا يذهب إليها معظم الناس".



Joining a bushwalking group is a great idea to explore Australia's nature. Credit: andresr/Getty Images

روابط تهمك:

للحصول على معلومات عن النوادي الخاصة بالمشي في الأحراش ومعلومات عن السلامة في جميع أنحاء أستراليا، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: Bushwalking Australia .





يمكنك تسجيل خطتك ومسارك في الرحلة على موقع Trip Intention .





دليل وإرشادات خاصة من الخبيرة كارو رايان على الموقع الالكتروني https ://lotsafreshair.com/start/





تحضير المستلزمات الأساسية لرحلة آمنة وفقاً لقائمة الخبيرة كارو رايان - https://lotsafreshair.com/product/day-hike-packing-checklist/





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