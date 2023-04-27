ما هي الحقوق التي ستُمنح للنيوزلنديين في أستراليا بعد القرار الجديد؟

النقاط الرئيسية سيتمكن مئات الآلاف من النيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا من المطالبة بالجنسية

جميع الذين عاشوا في أستراليا لمدة أربع سنوات على الأقل لن يحتاجوا إلى إقامة دائمة قبل الحصول على الجنسية

سيجلب القرار مجموعة كبيرة من الحقوق التي لا يتمتع بها حالياً العديد من النيوزيلنديين في أستراليا

سيتمكن ما يقرب من 400 ألف نيوزلندي من أصل 700 ألف يعيشون في أستراليا من الحصول على الجنسية الاسترالية وفق قرار جديد للحكومة الفيدرالية جاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء النيوزلندي إلى البلاد.





وألغت التغييرات الجديدة قرارًا صدر عام 2001 عن حكومة جون هوارد لتجريد النيوزيلنديين من حق الحصول على الجنسية، وإجبارهم على الحصول على فئة خاصة من تأشيرات إقامة مؤقتة.





وقالت محامية الهجرة ايفا عبد المسيح ان التغيير سيبدأ من 1 تموز/يوليو: "اخبار رائعة لكل نيوزلندي يعيش في استراليا منذ 4 سنوات. سيتمكن من الحصول على جنسية ومجموعة من الحقوق الإضافية."





من ابرز الحقوق التي سيحظى بها النيوزلنديون بعد حصولهم على الجنسية الأسترالية، حق الوصول إلى مساعدة دفع الرسوم الدراسية: "كان الطلاب النيوزلنديون يدفعون رسوم طلاب دوليين. الآن سيستفيدون من الـ Fee help والذي يحتاج الوصول إليه لإقامة دائمة أو جنسية أسترالية."



Credit: Public Domain

وتابعت عبد المسيح قائلة: "بمجرد حصولهم على الجنسية الأسترالية سيتمكنون أيضاً من التصويت في الانتخابات البلدية وانتخابات الولايات والانتخابات الفيدرالية وأيضاَ التقدم بطلبات للعمل في المصالح الفيدرالية الأسترالية والوزارات مثل وزارة الهجرة والدفاع."



الجنسية الأسترالية ستمنح النيوزلنديين حق الحصول على جواز سفر يسمح بالدخول إلى 169 دولة دون تأشيرة

ونوّهت عبد المسيح بأن أحد أبرز مزايا الحصول على الجنسية الأسترالية بالنسبة للنيوزلنديين هو الحيلولة دون ترحيلهم اذا ارتكبوا جرماً استوجب الحبس لأكثر من 12 شهراً.





واعتبارًا من شهر تموز/يوليو ، ستتم إزالة العقبات التي تحول دون الحصول على الجنسية بما في ذلك اختبارات الدخل والصحة، مما يسمح للنيوزيلنديين بأن يصبحوا مواطنين بعد أربع سنوات من العيش في أستراليا.





بدوره قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه فخور بتقديم مزيد من "اليقين" للنيوزيلنديين الذين يعملون و"يبنون حياتهم" في أستراليا.





وأضاف ألبانيزي في بيان: "أستراليا ونيوزيلندا لديهما صداقة عميقة تشكلت عبر تاريخنا وقيمنا المشتركة ونظرتنا المشتركة. أتطلع إلى تعزيز علاقتنا".





استمعوا إلى بودكاست "طريق الهجرة" في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



اقرأ المزيد أخبار الصباح: طالب اللجوء الايراني بهروز بوشاني يصل نيوزلندا بعد 6 سنوات في مانوس

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.