لماذا تشجع هذه البروفسورة على التعامل مع الموت في أستراليا بحسب القيم العربية؟

النقاط الرئيسية البروفسور الأسترالية اللبنانية سمر عون هي شخصية العام في غرب أستراليا لعملها الرائد مع من يواجهون الموت.

تدعو البروفسور عون إلى جعل الموت تجربة جيدة ومريحة.

الموت حدث اجتماعي ذو جانب طبي، وليس حدث طبي ذو جانب اجتماعي.

ورثت البروفسور سمر عون حبها لخدمة الآخرين والمجتمع من جدها الدكتور جورج عون الذي كان يخدم أبناء منطقته في شمال لبنان دون مقابل، ورغم صغر سنها عند وفاته إلا أن سمعته الطيبة التي كانت سائدة في كل مكان تركت أثراً كبيراً في نفسها.





أينما كنت أذهب سواء داخل لبنان أو خارجه، كان الناس يسألوني ما هي صلة القرابة بيني وبين الدكتور جورج عون عندما يعرفون اسم عائلتي، فترسخ هذا الانطباع في رأسي.





كما أن تجربة الحرب التي عاشتها سمر في لبنان كان له أثر كبير، إذ تقول أنهم كانوا يواجهون الموت كل يوم مما شكل لها صدمة، إذ كان الموت محتماً بطريقة لم يكن لهم فيها أي اختيار نتيجة الأحداث التعاسة في لبنان.





هاجرت سمر مع عائلتها الصغيرة إلى أستراليا عام 1992، إلا أن الحدث الأبرز حصل منذ أحد عشر عاماً في يوم أستراليا الوطني عندما تلقت سمر خبر وفاة والدها في لبنان.





تقول سمر أنه في ذلك اليوم اضطرت أن تعتذر عن ترؤس أحد اجتماعات العمل لكي ترتب أمورها وتحجز تذكرتها إلى لبنان. بعدما انتهت من هذه الأمور، عاودت الدخول إلى الاجتماع، وهنا كانت صدمتها عندما لم يسألها أحد من الموجودين الذين هم بمعظمهم عاملين في المجال الصحي عن شعورها بغد تلقيها الخبر الأليم، وأكملوا اجتماعهم وكأن شيئاً لم يكن.





وكانت المفارقة الأكبر التي اختبرتها سمر هي بعد وصولها إلى لبنان، فالمجتمع المحيط في منطقتهم اهتم بكل تفاصيل الجنازة، وغمرها بمشاعر الحب والعاطفة والكرامة مما خفف ألمها بشكل كبير.





عند عودتي في الطائرة فكرت أنه لا يجب ترك الموت للمجال الطبي، فالموت حادث اجتماعي ذو جانب طبي وليس حدث طبي ذو جانب اجتماعي.





تقول البروفسور سمر أنه بما أن الأمراض المستعصية لا علاج لها، يجب التخطيط والتحضير المسبق لما سيقبله الشخص من علاجات وما سيرفضه. وهنا يأتي دور الرعاية التلطيفية التي تعطي نوعية وجودة للحياة إلى حين أن يأتي الموت.





نحن نموت مرة واحدة فقط، لذا دعونا نجعلها تجربة جيدة.





لذا تشمل الرعاية التلطيفية جوانب نفسية وروحانية وليس جسدية فحسب. من هنا يجب التفكير مسبقاً في المحيط والشبكات الاجتماعية القادرة على الاهتمام بشؤون موتنا.





ترى البرفسور عون أن الناس أصبحت تخجل من طلب الدعم، بينما هناك فئات أخرى تريد المساعدة لكنها تخشى ردة الفعل، لذا يجب على الفئتين أن يعملا سوياً لتحقيق الفرق.



من هنا تعمل البروفسور سمر على تشجيع الناس على التحضير للموت بطريقة مرتبة تتناسب مع قيمنا، والناس برأيها لا تخشى الموت وإنما تخاف الرحلة للوصول غلى الموت لأن الموت هو المحرمات التي يخشى الناس الحديث عنها، حتى أنهم يتوقفون عن زيارة الشخص المريض إذا اقترب موته وكأن الموت شيء معدي.





إن الحديث عن الموت لن يؤدي لموتك في اليوم التالي.





هذه الأمور تؤدي إلى انعزال الأشخاص الذين يقترب موتهم، ليس لعدم وجود العائلة والأبناء، وإنما بسبب انعدام الروابط العائلية والاجتماعية. لذا تشدد البروفسور سمر على ضرورة تعزيز الترابط الاجتماعي الذي هو أحد أبرز عوامل إطالة العمر.





كما أشارت البروفيسور عون إلى الفرق في التعامل مع الموت بن المجتمعات الشرقية والغربية. وما فاجئها أول قدومها إلى أستراليا هي مراسم العزاء التي يقيمونها هنا حيث يشربون الكحول ويقيمون ما يشبه حفلة صامتة. من هنا تساءلت أنه متى يحزن هؤلاء الأشخاص ويعبرون عما في داخلهم، لأن الكتمان قد يولد عوامل نفسية يطول أمدها.





من هنا ترى أن مراسم العزاء لدى المجتمعات الشرقية ورغم أنه مبالغ بها أحياناً، إلا أنها غير سيئة من أجل أن يخرجوا ما في داخلهم، إذ يجب أن يتشارك المجتمع الحزن للتخفيف من وطأته.





كانت التجربة التي عاشتها البروفيسور سمر عند موت والدها هي الشرارة لتأسيسها شبكة المجتمعات المتعاطفة Compassionate Communities Network التي تهدف إلى تعليم أي شخص أو عائلة أو مجتمع كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يواجهون الموت او لديهم أحد ضمن عائلتهم يواجه الموت أو مفجوعين بفقد أحد عزيز عليهم.





لذا تعمل مع فريق مختص على تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية حول الموت لمعرفة ما يحدث عندما يقترب الموت وكيف يتم الاهتمام بالمشاكل الروحية والعاطفية التي يمر بها المريض. ويقوم متطوعون مروا بتجارب مماثلة بزيارة العائلات المحتاجة ويقدمون لهم المساعدة في أمور بسيطة كالتسوق وتحضير الطعام، ولكنها تحدث فرقاً كبيراً.





أكثر ما تحتاجه هذه العائلات في هذه الفترة هو من يزورهم ويدردش معهم في هذ الفترة التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص مع الموت.





تقول البروفسور عون أن هذا العمل قلل من نسبة الدخول إلى المستشفى وقصر فترة بقاء المرضى في المستشفى لأنهم يعلمون ان هناك من يحبهم ويهتم لأمرهم في الخارج. كما لاحظ العاملون في مجال الرعاية التلطيفية فرقاً كبيراً في تقبل المرضى لوضعهم والتعامل معه براحة أكبر.





وتسعى البروفسور سمر إلى توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل ولاية غرب أستراليا بأكملها ومنها إلى أستراليا كلها.





يمكنكم الاستماع إلى اللقاء كاملاً في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.



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