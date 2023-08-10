لماذا وجد البعض أنفسهم مدينين لمكتب الضرائب هذا العام بدلا من الحصول على عوائد ضريبية؟

تعمل شيماء الهمايمي في أستراليا منذ خمسة أعوام. كل عام بعد تقديم إقرارها الضريبي كانت تحصل على عائد ضريبي تصفه بـ"المعقول".





تقول شيماء: "لم أكن أحصل على خمسة أو ستة آلاف دولار كما يحدث مع البعض لا أعرف كيف!"





"كنت أحصل على مبلغ بين الألف والألفين دولار تقريبا."





ولكن شيئا مختلفا حدث لشيماء هذا العام.





تشرح شيماء: "لم تعد لي أية أموال بل على العكس وجدت نفسي مدينة لمكتب الضرائب."





"لست مدينة بالكثير. على دفع 75 دولارا فقط ولكني لا أعرف كيف حدث هذا."



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ليست شيماء الوحيدة التي تشعر بالحيرة هذا العام لأنه على ما يبدو هناك الكثيرون الذين واجهوا نفس المشكلة.





يتحدث العديد من الناس على وسائل التواصل الإجتماعي عن عوائد ضريبية أقل من المعتاد وفي بعض الأحيان ديون مستحقة لمكتب الضرائب.





ولكن ما الذي حدث؟





يقول وكيل الضرائب رضوان حمدان أن الأمور تغيرت هذا العام عن الأعوام السابقة وخاصة عن فترة وباء كورونا.





يقول رضوان: "يوجد الآن تدقيق أكبر من مكتب الضرائب ويساعد على هذا استخدام التكنولوجيا الحديثة."





"يتم استخدام الذكاء الإصطناعي لمطابقة البيانات ويتم التحقق من أي تضارب في البيانات."



شيماء الهمايمي يشرح رضوان أيضا أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على عائدات بيع المواد الخام وكذلك الضرائب لتغطية نفقات فترة الوباء.





"أنفقت الحكومة الكثير من الأموال أثناء فترة الوباء كمدفوعات ضمان إجتماعي ويتطلب هذا تغطية تلك النفقات باستخدام الضرائب."





يقول رضوان أن مكتب الضرائب أيضا تعرض للاحتيال مما تسبب في سرقة الكثير من الأموال.





"قام المحتالون بسرقة ما يزيد عن 400 مليون دولار العام الماضي فقط. لذلك مكتب الضرائب ينظر في كل الإقرارات المقدمة الآن بشكل أكثر حذرا خوفا من حدوث المزيد من الاحتيال."



في حالة شيماء يقوم صاحب العمل بتقديم جميع البيانات المطلوبة إلى مكتب الضرائب مما جعلها في حيرة من أمرها.





تقول شيماء: "لا أفهم كيف أكون مدينة لمكتب الضرائب إذا كان يتم اقتطاع المبلغ المطلوب من قبل صاحب العمل؟"





يشرح رضوان أن هذا قد يحدث مع العائلات التي تحصل على مدفوعات رعاية الأطفال من السنترلينك.





"يتم تقديم المدفوعات بناءا على تقييم الدخل المبدئي للأسرة والذي قد يتغير فيما بعد بعد تقديم إقرار الدخل النهائي."





"مكتب الضرائب على اتصال بكل الهيئات الحكومية الأخرى. ففي حالة وجود مديونية لإحدى الهيئات الأخرى يتم اقتطاع المبلغ من العائد الضريبي."





ينصح رضوان بالتزام الشفافية التامة في إقرار الدخل وبالاستعانة بوكيل ضرائب.





"في مقابل توفير 200 أو 300 دولار قد يعرض الشخص نفسه لكثير من المشاكل مع مكتب الضرائب وهو في غنا عن ذلك."





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