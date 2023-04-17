"عصامي ومصدر للأمل والإلهام": محلل سياسي يؤيد ما قاله رئيس الوزراء الكندي عن أنثوني ألبانيزي

النقاط الرئيسية اختيار رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي من ضمن قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم

رئيس وزراء كندا يشيد بألبانيزي كمصدر للأمل في عالم يسوده القلق

اختير جون هاورد عام 2005 وكافين راد عام 2008 على نفس القائمة

أعلنت مجلة تايم الأمريكية عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2023 ، حيث ضمت القائمة مجموعة من الفنانين والرياضيين والسياسيين والقادة والمبتكرين والمؤثرين والشخصيات العامة، الذين كان لهم بصمة واضحة في مجالاتهم المختلفة.





ضمت القائمة رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني البانيزي، بالإضافة إلى الملك تشارلز الثالث، وزوجة الرئيس الاوكراني أولينا زيلنسكا وعارضة الأزياء بيلا حديد، والشقيقتين السوريتين يسرى وسارة مارديني.





يرافق اسم كل مرشح، شهادة من قبل أحد الأشخاص المعاصرين وقد كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو شهادة مشرقة عن السيد البانيزي، واصفا إياه "برمز للأمل والالهام والشجاعة".



السيد ألبانيزي الذي أصبح رئيس وزراء استراليا الحادي والثلاثين والذي قاد حزب العمال للفوز في الانتخابات الفدرالية عام 2022، وقد وعد بإخراج البلاد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا في زمن اقتصادي صعب، وقاد مبادرة الاعتراف بالسكان الأصليين بالدستور.





وكان قد تم اختيار رئيسي الوزراء الأسبقين كافين راد وجون هاورد على القائمة سنوات سابقة، كما ووصلت رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد إلى مرحلة التصفيات في عام 2013 لكن لم يتم اختيارُها في القائمة النهائية.



اختيار مسار الأمل والفرص يتطلب شجاعة كبرى وهذه الشجاعة تسكن داخل أنطوني ألبانيزي

وقال ترودو إن البانيزي "يعمل لرفع صوت الذين هم بحاجة ليسمع صوتُهم خاصة السكان الأصليين. وإن حكومته تؤمن بضرورة التحرك الفعال من أجل المناخ، وتدعم الديمقراطية دعما قويا في مواجهة تهديد غير مسبوق.





وأضاف ترودو في كلمته عن ألبانيزي: "في عالم يشعر فيه الناس بشكل متزايد بالقلق حول ما يحمله المستقبل، يكون من السهل أن يلجأ السياسيون لزرع الخوف والانقسام".





"لكن اختيار مسار الأمل والفرص يتطلب شجاعة كبرى، وهذه الشجاعة تسكن داخل أنطوني ألبانيزي".





السيد ترودو – وهو ابن رئيس وزراء كندي أسبق – كتب أيضا عن النشأة المتواضعة التي عاشها ألبانيزي.





وقال: "يتحد التقدميون في كل انحاء العالم حول فكرة المساواة للجميع، فكرة أن يحصل الشخص على فرصة النجاح في الحياة بغض النظر عمن هو، أو من أين جاء".





"من نشأته في المساكن الشعبية إلى وصوله إلى مكتب رئيس الوزراء، يعتبر رئيس وزراء أستراليا الجديد رمزا للأمل والالهام".





وقال: "قليل من السياسيين هم من يجسدون هذه المسيرة".



نسعد أن يكون رئيس الوزراء الأسترالي ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الالكترونية الصحفي جوني عبو "إن اختيار ألبانيزي هو مدعاة للفخر للاستراليين".



رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الصحفي جوني عبو "نسعد أن يكون رئيس الوزراء الأسترالي ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وبحسب معايير الاختيار فإن ألبانيزي قاتل لإقرار حق تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور الأسترالي، وتاريخه في الشأن العام".





وأضاف الأستاذ عبو: "هذا الاختيار مهم جدا ومدعاة فخر، وهو يرفع اسم أستراليا في العالم، وقد كان له انجازات عديدة من وقت استلامه لمقاليد السلطة في أستراليا في المجالات الإنسانية وتصويب العلاقة مع الصين والمضي قدما في اتفاقية أوكوس مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى الأمور الداخلية مثل الإسكان وغير ذلك".





"هو عصامي ومكافح، صنع تاريخا فيه كثير من الأمل والتفاؤل والعصامية، وفي وقت يتخوف العالم فيه العالم من كل شيء يبدو ألبانيزي وحكومته مصدرا للهدوء والسلام والاستقرار، وربما تكون لديه بصمة في هذا المجال، يمكن القول إنه ملهم لإحياء الأمل".





وتجمع القائمة السنوية، التي ظهرت لأول مرة عام 1999، أسماء قادة، ومبتكرين، وفنانين ورواد وجبابرة. يتم اختيار الأسماء الفائزة من قبل محرري مجلة التايم من بين مجموعة كبيرة من الترشيحات التي يختارها فائزون سابقون، وكُتّاب يعملون في المجلة ويغطون الأخبار العالمية.





من الشخصيات السياسية التي تضمنتها قائمة عام 2023، الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، وسيندي ماكاين زوجة السناتور الأمريكي الراحل جون ماكاين. بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم الارجنتين ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.



Wikimedia Commons وجاءت على القائمة، الشقيقتان يسرى مارديني وسارة مارديني ضمن فئة (الأيقونات)، واللتين عرّفت عنهما الفنانة كيت بلانشيت وقالت إنهما أصبحتا رمزا للاصرار والنجاح ومصدرا لإلهام اللاجئين لتحقيق احلامهم رغم الخسارة والمعاناة والألم.



وقالت بلانشيت: "اضطرت الشقيقتان والسباحتان المحترفتان يسرا وسارة مارديني عام 2015 للهرب من سوريا بسبب الصراع. وأثناء العبور البحري الخطير من تركيا إلى اليونان، توقف محرك الزورق الذي كانتا على متنه. وكانت الشقيقتان مارديني، من بين الذين قفزوا إلى الماء لإرشاد الزورق إلى بر الأمان، وتم انقاذ حياة جميع من كانوا على متن القارب".





ولفتت كيت إلى فيلم The Swimmers المستوحى من قصة الشقيقتين وتم طرحه في العام 2022، والذي يشير إلى الواقع الإنساني لما يحصل للنازحين.





وقال الأستاذ جوني عبو إن قصة الأختين مارديني هي فعلا "قصة حقيقية ملهمة، قصة صبيتين بعمر الورود استطاعتا النجاة وإنقاذ الآخرين في عرض البحر، وأتمنى أن توثق هذه القصة في فيلم يكون له صدى كبير".





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