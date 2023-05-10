حكومة العمال ترفع مدفوعات الضمان الاجتماعي بعد تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ 15 عاما

Parliament Prepares Ahead Of Albanese Government's 2022 Budget Release

وزير الخزانة الفدرالي الدكتور جيم شالمرز في البرلمان في كانبرا قبل طرح الميزانية الجديدة لعام 2023 - 2024 Credit: Martin Ollman/Getty Images

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تعددت الآراء وردود الفعل حول الميزانية التي أعلن عنها وزير الخزانة الدكتور جيم شالمرز مساء أمس، فبينما رحب البعض بما قدمته قائلين إن الحكومة عملت ما بوسعها، قال آخرون إنها لم تقدم ما فيه الكفاية لتخفيف أزمة كلفة المعيشة على الأستراليين الأكثر ضعفا.

قدمت حكومة ألبانيزي العمالية ميزانيتها الأولى لشهر مايو أيار، مؤكدة وجود فائض تاريخي قدره 4 مليارات دولار في الرصيد النقدي ، وهو أول فائض منذ 15 عامًا.

وأعلن وزير الخزانة عن حزمة بقيمة حوالي 14.6 مليار للمساعدة في تحمل تكاليف المعيشة على مدى أربع سنوات.
وقال وزير الخزانة الدكتور جيم شالمرز إن الحكومة الفدرالية سوف تستثمر 2.2 مليار دولار لتوفير المزيد من الأدوية ضمن برنامج الفوائد الصيدلانية.
اقرأ المزيد

كيف استفاد معلمو مرحلة الطفولة المبكرة من الميزانية الفيديرالية الجديدة؟

ابتداء من شهر أيلول سبتمبر من هذا العام، سيتمكن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة من الحصول على أدوية أرخص.

كما وسيحصل متلقو مدفوعات سنترلنك ومنها مدفوعات البحث عن عمل وعلاوة الشباب ودعم التعليم الجامعي والأهل وعلاوة الاعاقة للشباب على زيادة قدرها 40 دولارا كل أسبوعين ابتداء من 20 أيلول سبتمبر.

وسيتم زيادة دفعة جوبسيكر لمن هم فوق سن الخامسة والخمسين، عوضا عن حصرها لمن هم فوق سن الستين.
اقرأ المزيد

"ترتيب الأولويات": هل استجابت الميزانية الفيدرالية لقلق ملايين العائلات الأسترالية؟

وتعتبر الحكومة أن ما خصصته من أموال لتقديم تحفيزات إضافية لأطباء الصحة العامة "
خطوة تاريخية لتقوية نظام المديكير".


وأعلن وزير الخزانة أيضا عن رفع المحفزات المالية لأطباء الصحة العامة بنسبة ثلاثة أضعاف لمن يحملون بطاقة تخفيض وللأطفال دون سن السادسة عشرة.

غير أن هناك من عبر عن مخاوفه من أن هذه الإجراءات ليست كافية.

كاسندرا غولدي هي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية، ومع أنها قالت إنها تهنئ الوزير على استثمار المليارات في تقوية نظام تغطية تكاليف زيارة أطباء الصحة العامة، لكنها اعتبرت أن مدفوعات البطالة تبقى الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع أنها من أغنى دول العالم.
اقرأ المزيد

من هم أبرز الخاسرين في الميزانية "المسؤولة" لعام 2023

واعتبرت كاسندرا غولدي أن "الحكومة قدمت حوالي 20 مليار دولار من الاقتطاعات الضريبية للأغنياء في استراليا، وهذه ليست خيارات صحيحة" كما قالت.
اقرأ المزيد

ملخص الميزانية الفدرالية 2023: تكلفة المعيشة في الصدارة ومخاوف من التضخم

ابتداء من شهر تموز يوليو ستتمكن العائلات المؤهلة من الحصول على ما يصل إلى 500 دولار والمصالح التجارية الصغرى على ما يصل إلى 650 دولارا لتخفيف فواتير الكهرباء.

استمعوا الى التقرير الصوتي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 

أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

Jim Chalmers.jpg

ما الذي تخبئه الميزانية الجديدة للأستراليين: إليكم ما هو مؤكد وما هو متوقع؟

Raids

اتهام بائع مجوهرات بتدبير عملية سطو مزيفة للاحتيال على شركة التأمين

JIM CHALMERS PRESSER

تعرفوا على الزيادات التي ستحصلون عليها في الميزانية الفدرالية الجديدة

latest updates of Australia’s State Occupations lists

مقدمو طلبات التأشيرات من أبرز الخاسرين: ماذا قدمت الميزانية العمالية الجديدة للمهاجرين؟

Graphic showing a thumb up and thumb down.

من هم أبرز الخاسرين في الميزانية 'المسؤولة' لعام 2023

Graphic showing Jim Chalmers, children's toys, windfarms, houses, and aged care workers.

ملخص الميزانية الفدرالية 2023: تكلفة المعيشة في الصدارة ومخاوف من التضخم

TB.jpg

'قنبلة موقوتة': مرض خطير يفوق عدد وفياته ضحايا الإيدز وكوفيد 19!

10:21
sigaretta elettronica

'بعد فترة تعلّقتُ بها أكثر من السيجارة': كيف أسَرَت هذه العادة مليون أسترالي؟

Latest podcast episodes

Cecil Hills, Western Sydney, Aerial Photography

"ضمادة على الجرح وليس حلا طويل المدى": تباين ردود الفعل على بنود الموازنة المتعلقة بقطاع الاسكان

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 10/5/2023

Services say the lockdown measures are placing women at increased risk.

كيف نوقف العنف الأسري في مجتمعات المهاجرين في أستراليا؟

JIM CHALMERS PRESSER

"ترتيب الأولويات": هل استجابت الميزانية الفيدرالية لقلق ملايين العائلات الأسترالية؟