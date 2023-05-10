حكومة العمال ترفع مدفوعات الضمان الاجتماعي بعد تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ 15 عاما

قدمت حكومة ألبانيزي العمالية ميزانيتها الأولى لشهر مايو أيار، مؤكدة وجود فائض تاريخي قدره 4 مليارات دولار في الرصيد النقدي ، وهو أول فائض منذ 15 عامًا.





وأعلن وزير الخزانة عن حزمة بقيمة حوالي 14.6 مليار للمساعدة في تحمل تكاليف المعيشة على مدى أربع سنوات.



وقال وزير الخزانة الدكتور جيم شالمرز إن الحكومة الفدرالية سوف تستثمر 2.2 مليار دولار لتوفير المزيد من الأدوية ضمن برنامج الفوائد الصيدلانية.



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ابتداء من شهر أيلول سبتمبر من هذا العام، سيتمكن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة من الحصول على أدوية أرخص.





كما وسيحصل متلقو مدفوعات سنترلنك ومنها مدفوعات البحث عن عمل وعلاوة الشباب ودعم التعليم الجامعي والأهل وعلاوة الاعاقة للشباب على زيادة قدرها 40 دولارا كل أسبوعين ابتداء من 20 أيلول سبتمبر.





وسيتم زيادة دفعة جوبسيكر لمن هم فوق سن الخامسة والخمسين، عوضا عن حصرها لمن هم فوق سن الستين.



وتعتبر الحكومة أن ما خصصته من أموال لتقديم تحفيزات إضافية لأطباء الصحة العامة " خطوة تاريخية لتقوية نظام المديكير".





وأعلن وزير الخزانة أيضا عن رفع المحفزات المالية لأطباء الصحة العامة بنسبة ثلاثة أضعاف لمن يحملون بطاقة تخفيض وللأطفال دون سن السادسة عشرة.





غير أن هناك من عبر عن مخاوفه من أن هذه الإجراءات ليست كافية.





كاسندرا غولدي هي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية، ومع أنها قالت إنها تهنئ الوزير على استثمار المليارات في تقوية نظام تغطية تكاليف زيارة أطباء الصحة العامة، لكنها اعتبرت أن مدفوعات البطالة تبقى الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع أنها من أغنى دول العالم.



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واعتبرت كاسندرا غولدي أن "الحكومة قدمت حوالي 20 مليار دولار من الاقتطاعات الضريبية للأغنياء في استراليا، وهذه ليست خيارات صحيحة" كما قالت.



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أما بالنسبة لتقديم دعم في تسديد فواتير الطاقة فتقول الحكومة إنها ستعمل بالشراكة مع حكومات الولايات والمقاطعات لتقديم خطة بقيمة 3 مليار دولار لدعم فواتير الكهرباء للعائلات والمصالح التجارية الصغيرة المؤهلة للحصول عليها.





ابتداء من شهر تموز يوليو ستتمكن العائلات المؤهلة من الحصول على ما يصل إلى 500 دولار والمصالح التجارية الصغرى على ما يصل إلى 650 دولارا لتخفيف فواتير الكهرباء.





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