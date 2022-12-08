لاعبو كأس العالم يشتكون من اتساخ ملابسهم. فهل قامت قطر بطلاء الملاعب باللون الأخضر؟

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن لاعبي كأس العالم يشتكون من "البقع الغريبة" على قمصانهم.





بحسب ما جاء في موقع الصحيفة فإن البقع ليست بنية اللون أو خضراء داكنة وإنما درجة الأخضر بهذه البقع تبدو خضراء بشكل مصطنع.





وذكر موقع "سبورتس ميل" أن وجود هذه البقع على قمصان اللاعبين في نهاية كل لعبة يشير إلى احتمالية استخدام الطلاء في الملاعب.





فهل قامت قطر بطلاء الملاعب باللون الأخضر؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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