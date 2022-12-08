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لاعبو كأس العالم يشتكون من اتساخ ملابسهم. فهل قامت قطر بطلاء الملاعب باللون الأخضر؟

أس بي أس عربي۲٤

WCup Portugal Switzerland Soccer

Portugal's Cristiano Ronaldo walks on the pitch after the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Switzerland, at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Tuesday, Dec. 6, 2022. Portugal defeated Switzerland 6-1. (AP Photo/Thanassis Stavrakis) Source: AP / Thanassis Stavrakis/AP

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نشر في: 9/12/2022 9:28am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 9/12/2022 9:28am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن لاعبي كأس العالم يشتكون من "البقع الغريبة" على قمصانهم.

بحسب ما جاء في موقع الصحيفة فإن البقع ليست بنية اللون أو خضراء داكنة وإنما درجة الأخضر بهذه البقع تبدو خضراء بشكل مصطنع.

وذكر موقع "سبورتس ميل" أن وجود هذه البقع على قمصان اللاعبين في نهاية كل لعبة يشير إلى احتمالية استخدام الطلاء في الملاعب.

فهل قامت قطر بطلاء الملاعب باللون الأخضر؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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