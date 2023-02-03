"أنتم الأوكسيجين الذي يساعد الشعب على التنفس": رئيس منظمة كاريتاس في زيارة للجالية اللبنانية في أستراليا

Key Points في لقاء مع حضرة الأب الكرملي رئيس "رابطة كاريتاس لبنان" ميشيل عبود الذي يزور أستراليا حالياً، استهل حديثه واصفاً الوضع الذي يمر به لبنان الآن بالإستثنائي.

إنه من الصعب على بعض الناس طلب المساعدة لذا يلجأون إلى كاريتاس التي تسعى جاهدة إلى تقديم المساعدة بشفافية

المغتربون هم الأوكسيجين الذي يساعد الشعب على التنفس حتى يبقى على قيد الحياة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وصل إلى أستراليا في زيارة، قادم من بلد يعاني من كم لا يحصى من الأزمات، من بلد كان "قطعة سماء" حتى انهارت على رأس سكانه السماء.





وفي لقاء مع حضرة الأب الكرملي رئيس "رابطة كاريتاس لبنان" ميشيل عبود الذي يزور أستراليا حالياً، استهل حديثه واصفاً الوضع الذي يمر به لبنان الآن بالإستثنائي.



نحن عشنا في لبنان خبرات الدم والحرب والقتل والتهجير والهجرة وكانت الناس قادرة على العيش ولكن الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم تضرب الكثير من الأشخاص.

وأضاف الأب عبود أن لبنان يمر في نفق ولا نعلم متى نخرج منه ونصل إلى النور ولكنه يؤمن أننا سنتخطى هذه الأزمة.



Source: Supplied وقال الأب عبود أن اللبنانيين يعيشون الآن من قلة الموت، فقد ازدادت نسبة الفقرفي لبنان وبتنا نتكلم عن "الفقراء الجدد أي أصحاب الدخل المحدود والذين يتألمون ببطء".



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وفي ظل عملها على أرض الواقع، تعلم كاريتاس بالحالات المذرية التي يمر بها اللبنانيين. فإنه من الصعب على بعض الناس طلب المساعدة، "فكرامتهم لا تسمح لهم بالإعتراف بفقرهم " لذا يلجأون إلى كاريتاس التي تسعى جاهدة إلى تقديم المساعدة بصمت.





ومن هنا أهمية الدور الذي يلعبه المغتربين في أستراليا:



أنتم الأوكسيجين الذي يساعد الشعب على التنفس حتى يبقى على قيد الحياة.

ولكنه أشار بالذكر إلى غياب الدعم عند الكثير من الناس الذين ليس لديهم أي سند في الغربة.





تأسست منظمة كاريتاس لبنان من 50 سنة، وهي جزء من 200 فرع في العالم عمرها 150 سنة.



Source: Supplied تعمل كاريتاس جاهدة طوال هذه السنوات على مساعدة الفقير والموجوع. وقال الأب عبود أنهم يعملون أيضاً على الإنماء وتشجيع الناس على اكتشاف نقطة القوة لديهم وتعزيزها عوضاً عن المساعدة المادية "فنحن لا نشجع على الكسل".



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وذكر الأب عبود الأزمات المتتالية التي مرت على لبنان في السنوات الأخيرة من جائحة كورونا إلى الأزمة الإقتصادية وانفجار بيروت، وكل ما خلفته من ضحايا وجرحى ومشاكل نفسية وازدياد في حالات الإنتحار.





وعن مصداقية المؤسسات الخيرية في لبنان تأسف الأب عبود على وجود بعض المنظمات التي لا تملك الخبرة الكافية لقيادة الأزمة والعمل الإجتماعي مما تسبب بتكديس المساعدات المرسلة من بلدان الإغتراب وتلفها.



Source: Supplied أما منظمة كاريتاس فتتمتع بالشفافية وتساعد على أسس ومعايير عالمية.





وشرح الأب عبود كيف تعمل كاريتاس، فتدرس وضع كل عائلة وتحدد مدى احتياجاتها مقارنة مع غيرها وتحترم في الوقت عينه رغبة المتبرع في توجيه المساعدة إلى أشخاص معينة حتى ولو لم يكونوا بأمس الحاجة إليها.



التنظيم العلمي للأزمة يخلق الشفافية التي تخلق بدورها الثقة وهذا ما ساعد على استمرارية كاريتاس.

وختم الأب عبود حديثه متكلماً عن أستراليا:



يوجد سلام في أستراليا، ويتمتع شعبه بصفاء القلوب، وتعمل الناس جاهدة لكسب المال من عرق جبينها ولا زال اللبنانيون يحملون لبنان في قلوبهم.





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