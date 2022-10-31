جمعية زغرتا في سيدني تحتفل بـ 60 عاماً على تأسيسها

النقاط الرئيسية: زغرتا في محافظة الشمال اللبنانية منطقة تمتد على سفوح السلسلة الغربية لجبال لبنان

تحتفل جمعية زغرتا في سيدني بـ 60 عاماً على تأسيسها

تقوم الجمعية بالعديد من النشاطات الأسبوعية تجتمع خلالها العائلات وذلك للحفاظ على التاريخ والعادات ولتعزيز التعايش مع المجتمع الأسترالي

حرصت جمعية زغرتا وعلى مدار 60 سنة على الاستمرار الى جانب الجالية الكبيرة في سيدني.





وأشار السيد أنطوني مقدسي إلى أنه هنالك أكثر من 8000 من أبناء زغرتا في سيدني فقط وذلك بحسب إحصاء عام 2018.



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السيد أنطوني مقدسي هو رئيس جمعية زغرتا وفي حديث مع أس بي أس، أكد على أن الجمعية بعيدة كل البعد عن السياسة، وأهدافها الرئيسية الحفاظ على العادات والتقاليد القديمة.





تأسست جمعية زغرتا في عام 1962 كنادي يجتمع فيه المغتربون، وذلك للحفاظ على العلاقات ما بين أبناء زغرتا في المغترب.





تقوم الجمعية بالعديد من النشاطات الأسبوعية، منها الولائم الجماعية الأسبوعية لأبناء الجالية، كما تحتفل بالأعياد السنوية، وتجتمع خلالها العائلات وذلك للحفاظ على التاريخ والعادات، كما أيضاً لتعزيز التعايش مع المجتمع الأسترالي.



وكما يقوم أبناء الجمعية بشكل دائم بمساعدة عائلاتهم في لبنان ودعمهم في الأزمات التي تمر على لبنان.





وأشار السيد أنطوني أن السر وراء استمرار الجمعية لـ 60 عام هو إصرار أبناء الجمعية على إنجاح هذا المشروع.





يفتخر أنطوني بكونه جزء من الجمعية، حيث عملت عائلته منذ أكثر من 50 عام في خدمة الجالية، وهو ما يعتبره واجب عليه.





ينقل كبار السن في الجمعية تاريخ وعادات وتقاليد أبناء زغرتا الى الجيل الجديد للمحافظة عليها ونقلها الى الأجيال القادمة.



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع أنطوني مقدسي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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