শুধু 'ভদ্রলোকেরাই' নয়, নারীরাও যেভাবে ক্রিকেটকে বদলে দিয়েছে

সিডনির উঠতি ক্রিকেটার ইরা প্যাটেল বলেছেন, অল্পবয়সী মেয়েদের ক্রিকেট খেলা শুরু করা এবং তা এগিয়ে নেওয়ার অনেক চ্যালেঞ্জ আছে।



ক্রিকেটকে এখনো পুরুষদের খেলা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। মেয়েরা বরং নাচ, নেটবল এবং সৃজনশীল কাজেই যুক্ত থাকতে বেশি পছন্দ করে। ইরা প্যাটেল

অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য মহিলা ক্রিকেটারদের মতো ইরাও মিশ্র দলে খেলা শুরু করেন। তিনি বলেন, অল্প বয়স থেকেই মেয়েদের চ্যালেঞ্জ শুরু হয়।





এরপরেও, দক্ষিণ এশীয় অনেক মেয়েরা ক্রিকেটের প্রতি তাদের আবেগ তাড়না করে অনেক দূর এগিয়ে চলেছে।





এখানে দুজন খেলোয়াড়ের কথা উল্লেখ্য যারা অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেছেন; ২০১৩ সালে লিসা স্থালেকার এবং ২০২২ সালে এলানা কিং।





২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়া যখন ষষ্ঠ মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছিল তখন ভারতে জন্ম নেওয়া লিসা স্থালেকার ফিনিশিং ক্যাচটি নিয়েছিলেন।





এলানা কিং অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে তার পিতামাতা চেন্নাই থেকে মেলবোর্নে অভিবাসী হয়ে এসেছিলেন। ২০২২ সালে, কিং এর লেগ-স্পিন ডেলিভারিটি ওই টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়ার সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।





স্থালেকার এবং কিং দুজনেই ছেলেদের দলে খেলতে শুরু করেন।





প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় এবং বোর্ড অফ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মহিলা সদস্য মেল জোনস বলেন যে, সব পর্যায়েই ক্রিকেট এখনও পুরুষদের খেলার প্রিজমের মাধ্যমে দেখা হয়।



যখন আমরা বিশ্ব ক্রিকেট জুড়ে গেমের সময়সূচী দেখি, তখন সাধারণত পুরুষদের প্রোগ্রামের জন্য সবকিছু অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং তারপরে যা বাকি থাকে তা মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। মেল জোন্স

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী ক্রিকেট আরও বেশি সমর্থন ও মনোযোগ পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একমত যে অস্ট্রেলিয়া এখন মহিলাদের জন্য ডব্লিউবিবিএল নাম যে ঘরোয়া লিগ আয়োজন করে, তা বেশ আকর্ষণীয়। এই টুর্নামেন্টের সাফল্যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের যেমন অবদান আছে তেমনি তারা লাভবানও হয়েছে।





তাহলে ডব্লিউবিবিএল এর ভবিষ্যত কী হবে যদি বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ মহিলাদের সংস্করণ শুরু করে? বিশেষজ্ঞদের এ বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী আছে।





ভাষান্তর: শাহান আলম







Hosts: Preeti Jabbal and Kulasegaram Sanchayan



