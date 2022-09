অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের ধ্বনি ও চেতনা যেভাবে বদলে যাচ্ছে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের মাধ্যমে

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের লাইভ টেলিকাস্ট এবং স্ট্রিম থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে যে দক্ষিণ এশিয়ার দর্শকরাই সবচেয়ে প্রাণবন্ত।





তারা ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র এবং ড্রাম নিয়ে দলে দলে বর্ণিল পোশাকে সজ্জিত হয়ে স্টেডিয়ামে আসে। ম্যাচ চলাকালে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস পুরো স্টেডিয়ামের পরিবেশ আরো প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে।





অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার কোন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ এই ঘটনার ব্যতিক্রম নয়।





প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক লিসা স্থালেকার বলেছেন যে ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীরা অস্ট্রেলিয়ান জনগণকে দেখিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে একটি দলকে সমর্থন করতে হয়।



১৮৯৭ সালে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইংলিশ ব্যাটসম্যান কুমার রঞ্জিত সিংহজি অ্যাশেজে খেলেছিলেন।





কালারস অফ ক্রিকেটের এই পর্বে, আমরা আরও শুনব কিভাবে প্যাপার ব্যান্ড এবং ভারত আর্মির মত ক্রিকেট অনুরাগীদের গ্রুপগুলো সংগঠিত হয় এবং কিভাবে তারা গ্যালারিতে এত স্পন্দন এবং উল্লাস ছড়িয়ে দেয়।





পুরো পডকাস্টটি শুনতে উপরের অডিও প্লেয়ারে ক্লিক করুন, বা এসবিএস রেডিও অ্যাপে বা আপনার পছন্দের পডকাস্ট অ্যাপ যেমন স্পটিফাই (Spotify) বা এপল (Apple) পডকাস্টে আট পর্বের সিরিজের প্রতিটি পর্ব শুনতে কালারস অফ ক্রিকেট (Colors of Cricket) অনুসরণ করুন।





ভাষান্তর: শাহান আলম





