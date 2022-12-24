SBS မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်

မွေးရပ်မြေပြင်ပက ခရစ္စမတ်

SBS မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်

Christmas outside the homeland

Christmas outside the homeland Credit: DMG

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Published 25 December 2022 at 10:13am
By Than Lwin Khet News
Presented by Su Myat Wai
Source: SBS

ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း အရင်းတည်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ ကြိုဆိုကြတဲ့ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ဟာ အာဏာသိမ်းကာလ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခဲ့ရတာ နှစ်နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။

Published 25 December 2022 at 10:13am
By Than Lwin Khet News
Presented by Su Myat Wai
Source: SBS
နိုင်ငံအဝှမ်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြား တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဟာ စစ်ရှောင်ရင်း အခက်အခဲတွေကြားကနေ ခရစ္စမတ်ကာလကို ဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။
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