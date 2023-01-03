ဩစတေးလျတွင် လူနာတင်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။

လူနာတင်ယာဉ်များသည် ဖျားနာခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို အရေးပေါ်ပြုစုစောင့် ရှောက်မှုပေးရန်အတွက် တပ်ဆင်ထားသောယာဉ်များဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ရန် မော်တော်ယာဉ်များဖြစ်သည်။
Ambulance Service
Published 4 January 2023 at 10:46am
By Chiara Pazzano
Presented by Terrell Oung
Source: SBS
ဩစတေးလျတွင်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ရရှိရန် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ Triple Zero (000) ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
Published 4 January 2023 at 10:46am
By Chiara Pazzano
Presented by Terrell Oung
Source: SBS
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