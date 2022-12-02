အကြမ်းဖက်မှုသံသရာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။

အဲလို ပြောဆိုချက်တွေဟာ အပေါ်ယံအားဖြင့် ဘာမှ ထိခိုက်နစ်နာစရာ မရှိဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ အဲလို လုပ်ရပ်တွေက လက်ခံနိုင်တဲ့အရာ ပုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့ အရာပဲ ဆိုတာကို အလိုလို မသိစိတ်ထဲ စွဲနေတတ် တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
Stop the cycle of violence Source: Getty / Getty Images
Published 2 December 2022 at 11:48am
By Yumi Oba
Presented by Mu Laing Thein
Source: SBS
အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ယောက်ကျားတွေ မလေးမစားမှုတွေ ဒါမှမဟုတ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြုမူတဲ့အခါ တခါတလေ ယောက်ကျားလေးကတော့ ယောက်ကျားလေးလိုပဲ ပြုမူမှာပေါ့ ဒါမှမဟုတ် သူအဲလို လုပ်တာ နင့်ကို ချစ်လို့ပါ ဆိုပြီးတော့ ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။
Published 2 December 2022 at 11:48am
By Yumi Oba
Presented by Mu Laing Thein
Source: SBS
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