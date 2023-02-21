马云再度访澳探望相识40逾年老友 各界名人近日纷纷现身墨尔本

有网民称马云在墨尔本的酒店出现。 近日，社交媒体上有华人网友分享诸多名人现身墨尔本，包括周杰伦、吴尊和刘畊宏，甚至有网友称在家具店遇到周杰伦，认为周杰伦或将长期居住在墨尔本，并送女儿入读墨尔本私校。





2月20日，又有网友表示在墨尔本某餐厅用餐时偶遇演员孙红雷。





而除了演艺界名人之外，近日阿里巴巴创办人马云也被网友爆料称出现在墨尔本。





马云被网民拍到近日现身墨尔本柏悦酒店（Park Hyatt Melbourne），当时他身着短袖T恤和布鞋，正在低头看手机，桌上放有一瓶汽水。





之后，也有马云与西人朋友一家的照片在社交平台出现。





多家媒体均有报道，中国官媒《环球时报》（Global Times）就引述《第一财经》报道称，阿里巴巴内部人士向其确认了马云在澳大利亚的消息，但并未透露马云的行程。



在社交平台发布的一张合照称，马云到澳大利亚是为探望朋友。 Credit: internet 《环球时报》报道，自马云彻底退出阿里巴巴董事会后，他的去向受到越来越多媒体的关注。





报道称，马云在2019年辞去执行董事长一职后离开了阿里巴巴董事会，但他仍然是阿里巴巴合伙人的终身成员。





此前，有报道称马云在香港过农历新年。





本次在社交平台上出现的一张照片中，与马云合影的西人一家，被认为是马云的澳大利亚好友——43年前在西湖边与当时是中学生的15岁马云合影的莫利（Ken Morley）及家人。





《环球时报》的报道也提到马云与澳大利亚的情结。





据称，1980年马云主动为外国游客介绍杭州西湖风景。莫利当时带着儿子戴维到杭州观光，对马云主动与海外游客交流印象深刻，由于儿子与马云的年龄相仿，于是他们很快便熟络起来。



当年马云在杭州，与莫利的儿子合照。 (Imaginechina via AP Images) Source: AAP / Stringer/AP 之后，马云与莫利一家成为笔友，经常通信，莫利回信给马云时，经常纠正马云的语法错误。





1985年，21岁的马云经历了三次高考，因为英语成绩突出，破格获杭州师范学院外语专业录取。在澳大利亚的莫利一家随即致信鼓励马云到澳大利亚旅行观光。





当年，从中国大陆到澳大利亚并不是一件容易的事。马云曾经在接受采访时透露，自己曾七次申请签证失败。



马云与莫利及莫利儿子合照。 (Imaginechina via AP Images) Source: AAP / Stringer/AP 马云当年在莫利家住了29天，他曾表示，那段旅行时光让他首次发现中国之外的世界，是他人生的转折点。





随后，莫利为马云在师范学院就读提供支持，两年多总共寄来200澳元。





2004年，淘宝诞生的那一年，莫利去世，马云非常伤心，称呼莫利为自己“澳大利亚的父亲及导师”。





马云在2017年重游澳大利亚时，向纽卡斯尔大学捐赠2000万美元，折合1.3亿人民币，约2640万澳元，设立“马及莫利奖学金计划”（Ma &Morley Scholarship Program）。





自2020年11月蚂蚁集团上市被截停后，马云甚少在公开活动中露面。去年有媒体报道称，马云已在日本居住6个月。





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