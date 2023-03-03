美驻澳大使表示，AUKUS潜艇交易将看到“真正解决方案”

澳大利亚已向美国保证其在潜艇交易中的技术是安全的。

Sinodinos
根据2021年宣布的AUKUS协议，美国和英国同意向澳大利亚提供部署核动力潜艇的技术和能力，作为应对中国在印太地区日益增长的威胁的共同努力的一部分。

美国驻澳大利亚大使阿瑟·西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos）在对一个美国智囊团讲话时还说，当所谓的AUKUS潜艇交易的细节在3月中旬公布时，人们会看到有一个“真正的三边解决方案”。

根据2021年宣布的AUKUS协议，美国和英国同意向澳大利亚提供部署核动力潜艇的技术和能力，以应对中国在印太地区日益增长的威胁。

然而，这两个国家都有严密的核潜艇项目，而且三个盟国还没有说清楚如何将这一能力转让给澳大利亚。目前，澳大利亚没有国内的核推进工业。

当被问及根据美国《国际军火交易条例》对技术出口的严格控制阻碍了美国过去的国防合作交易以及澳大利亚是否会有豁免时，西诺迪诺斯说拜登政府已经做了很多工作，旨在实现“技术的无缝转移”。

“这项工作正在进行中；它没有完成，但与六个月前相比，工作正在完成，”他告诉华盛顿的战略与国际研究中心智库。

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Published 3 March 2023 at 12:05pm
Source: SBS