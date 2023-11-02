20名澳大利亚人撤离加沙进入埃及 仍有60余人滞留

在开放拉法赫（Rafah）边境以供人们进入埃及取得突破性进展之后，一批被困在加沙的澳大利亚人得以撤离。





澳大利亚外交和贸易部证实，截至澳大利亚东部夏令时时间上午6点左右，已有20名澳大利亚人通过拉法赫边境，进入埃及，但仍有60多人被困在加沙。





另外三名在外交和贸易部登记的人也已经过境。





据九号台报道，在一份由巴勒斯坦当局公布的获准通过法拉赫边境的500名外国公民的电子表格中，约有34名澳大利亚人。





在美国的协调下，卡塔尔促成了埃及、哈马斯和以色列之间的协议，使边境口岸得以开放。





这使得澳大利亚人及其他外国公民得以逃离加沙地带。





外交部助理部长蒂姆·瓦茨（Tim Watts）表示，他对澳大利亚人能顺利过境感到欣慰。



他周四对澳大利亚广播公司表示：“在埃及的当地澳大利亚领事官员与他们见面，并未他们正在进行的旅行安排提供了帮助。”





他说，目前仍有65名澳大利亚人滞留在加沙，他们正在接受领事援助。





“我们将继续推动他们尽快通过法拉赫口岸，”他说。





“我们知道，对于在加沙的澳大利亚人及其家人来说，这是一个令人难以置信的痛苦时刻。我们正在提供一切可能的支持，并通过所有可用渠道进行沟通。”





澳大利亚国库部长吉姆·查莫斯（Jim Chalmers）表示，政府正在与其他国家合作，确保为滞留在加沙的公民打开通道，让他们能够离开该地区，并确保援助物资能够送达。





他对澳大利亚广播公司电台表示：“仍有人滞留在那里，这让人非常难过，因此我们将继续使得更多的人能够通过该口岸，到达安全地带。”





冲突可能影响更广泛的地区





上周日，外交部长黄英贤（Penny Wong）在社交媒体X上表示，这场冲突可能会影响更广泛的地区。





她说：“在黎巴嫩的澳大利亚人应立即离开，商业航班仍然可以使用。如果武装冲突加剧，它可能会影响黎巴嫩更广泛的地区，并导致贝鲁特机场被关闭。澳大利亚政府可能无法帮助你离开。”



外交部助理部长瓦茨说，在黎巴嫩附近仍有超过 1.5万名澳大利亚人，并重申，由于担心冲突可能蔓延到其他中东国家，因此警告人们离开。他说，目前还没有从黎巴嫩进一步撤离澳大利亚人的计划。





在澳大利亚政府网站smarttraveller上，对黎巴嫩的旅行建议已更新为“不要前往”。





该网站显示：“由于黎巴嫩安全局势动荡，且有进一步恶化的风险，我们继续建议不要前往黎巴嫩。恐怖袭击可能随时随地发生，包括在贝鲁特。”





如果您需要紧急领事援助，请拨打+ 61 2 6261 3305（海外）或 1300 555 135（澳大利亚）联系澳大利亚政府领事应急中心。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



