新研究表明男婴女婴的语言能力差异

要点： 长期以来，科学界一直有不少声音认为女孩学习语言能力比男孩快，但这是真的吗？一项新研究或会颠覆大家的想法。

男孩在生命的第一年会发出更多声音，但女孩是在第二年。

这是有史以来关于这个主题最大规模的研究。

普遍看法认为女性在生命早期比男性拥有语言优势，然而，一篇科学论文却颠覆了印象，指出男婴比女婴更爱“讲话”。





在对这个主题进行了有史以来最大规模的研究后，该发现发表在期刊《 iScience 》上，研究结果使论文作者感到惊讶。





他们表示这可能是“人类”进化过程中，出现重要性别差异的结果。





由孟菲斯大学的奥勒教授（D. Kimbrough Oller）领导的团队使用一种算法来搜罗 5,899 名婴儿超过 450,000 小时不间断的语音档案数据，这些语音档案是使用 iPod 大小的设备在两年内录制。





奥勒教授在声明中说：“据我们所知，这是有史以来对语言发展进行的任何研究中，最大的样本数量。”





虽然年幼的婴儿不会说话，但他们会发出说话前的声音，例如尖叫声、咆哮声、呸声，以及后来的类似单词的声音，例如“ba”和“ga”。这些被称为“原音”，最终会成为真正的单词和句子。



结果表明，男孩在出生后的第一年比女孩多发音 10%。 长期以来，女孩学习语言的速度比男孩快的观点一直在科学界占据主导地位，并且假设女婴比男婴发声更多。





然而，结果显示，男孩在出生后的第一年发出多10% 的声音，然后女孩赶上，到第二年发出多 7% 的声音。



进化论

尽管成年照顾者在这两年中与女孩的交谈多于与男孩的交谈，但差异还是发生。





这个研究的理论是，男婴更善于发出声音，因为他们总体上更活跃。但数据并不支持这一点，因为在 16 个月左右时，转为女性比男性有较高的发声率，但男孩仍有较高的体力活动。





相反，团队认为他们的研究发现可能符合进化论，该理论认为婴儿发出声音是为了向他们的照顾者发出他们感到满足的讯号，而照顾者反过来会在他们身上投入更多的精力和注意力。



虽然年幼的婴儿不会说话，但他们会发出说话前的声音，例如尖叫声、咆哮声、咂舌声。 Source: Getty / Thomas Trutschel/Photothek 根据一项广泛的研究，男孩在出生后第一年的死亡率高于女孩，因此这可能意味着在遥远的过去，声音更大的男婴更有可能存活下来并传递他们的基因。





奥勒教授说：“但到了生命的第二年，两性的死亡率都急剧下降，而且‘男孩和女孩对发出特别健康讯号的压力都较低’。”





接下来，奥勒教授计划对照顾者如何回应婴儿说话进行更多研究。





他说：“我们预计照顾者会表现出明显感兴趣的反应，并被类似语音的声音所吸引，这些迹象表明婴儿发出的健康讯号会使人释出喜爱的感觉和更愿意投资在婴儿的福祉上。”





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