宝马在上海车展上陷入歧视争议

上海车展上，德国汽车制造商宝马公司（BMW）疑在其Mini车系展台上的冰激凌赠送活动中偏向外国客人而非本地客人，被中国网友指责歧视。





在社交媒体上流传的一段视频显示，两名中国员工告诉Mini展台的一些本地与会者，免费的冰淇淋已经分完，但片刻后，又向一名西方与会者提供了一盒冰激凌。





宝马Mini后为这一事件道歉，在其官方微博上发表声明说，由于内部管理不善造成问题，它将改善对员工的培训。





周四（4月20日）车展上的与会者对这种情况出现的原因感到困惑。





“我的第一感觉是，（涉事）女孩和工作人员在工作中犯了疏忽大意的错误......对于我们（与会者）来说，如果我们参加一些小活动，我们会得到一个礼包。我觉得这只是一个很简单的情况，”一位40岁的张姓车展参会者说。





在微博上，“宝马迷你”这一话题成为搜索量第二大的话题，浏览量超过9300万，用户转发了当地媒体所称发生在周三（4月19日）的事件的图片和视频，以及负面评论。





争议发生时，宝马和其他德国汽车制造商正全力参加上海车展。随着中国国内的车企势头强劲，积极抢占市场份额，包括宝马在内的车企在努力保持在其产品在中国的消费趋势。





近年来，中国消费者更加密切地关注大品牌的行为，对外国公司或本地企业的批评越来越多，认为这些企业轻视或不尊重中国的领土要求。





这种批评有时会演变成消费者的抵制行为。2019年，杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）在中国的销售放缓，因其一则广告投放被名人和社交媒体指责为种族主义，因而遭到了反击。





这个意大利奢侈品牌随后请求原谅，并表示这是“文化误解”。





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