不满大选结果 巴西前总统支持者冲击国会 至少400人被捕

要点： 巴西前总统博尔索纳罗的支持者闯入了国会和最高法院。

巴西前总统博尔索纳罗 (Ja博尔索纳罗在 10 月 30 日的总统大选中不敌左翼的卢拉。

巴西利亚的景象成为2021 年 1 月 6 日美国国会大廈冲击事件的翻版。

巴西总统卢拉 (Luiz Inácio Lula da Silva) 发誓要查找并惩罚前右翼总统博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 的支持者，他们在周日 (1 月 8 日) 冲击了位于巴西利亚的国会、总统府和最高法院。





数以千计身穿黃绿相间衫的示威者在巴西首都发起骚乱，使近代最激烈选举后持续数月的紧张局势达到高峰。这被形容为美国前总统特朗普 (Donald Trump) 的支持者在 2021 年冲击美国国会大楼的翻版。



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博尔索纳罗 在 10 月 30 日的选举投票中不敌左翼的斯路华 (人称卢拉)。博尔索纳罗散播巴西电子投票系统容易出现舞弊的错误说法，引发一场否定选举结果的暴力运动。





正在圣保罗州进行官式行程的卢拉将冲击归咎于博尔索纳罗，并抱怨首都缺乏安全保障，造成”法西斯分子“和”狂热分子“肆虐。



他说：”我们可以称这些破坏者为狂热的纳粹分子和斯大林主义者…… 狂热的法西斯主义者，做了这个国家历史上从未发生过的事。“





”所有做這些这件事的人都会被找出來和受到惩罚。“





在获悉冲击发生数小时后，当局成功恢复三座政府大楼的秩序。





巴西利亚州长罗沙 (Ibaneis Rocha)后来证实，至今最少有 400 人被捕，并会”为所犯的罪行付出代价“。





他在推特上写道：”我們继续查找今天下午在联邦区参与这些恐怖分子行为的其他所有人，我们继续努力恢复秩序。“



示威者和巴西前总统博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 的支持者在 1 月 8 日冲击国会大厦。 Source: AP / Eraldo Peres 当地传媒估计约有 3,000 人参与。





博尔索纳罗在总统任期结束前 48 小时飞往美国佛罗里达州，他在推特上谴责示威者的行为。





他写道：”以合法的形式的和平示威，是民主的一部分“。





”然而，今日发生掠夺和闯入公共建筑物，以及左翼在 2013 年和 2017 年的行为，都脫离了规则。“





博尔索纳罗亦驳斥了卢拉应就冲击一事负责的指控。



巴西当局在障碍物后面组成一条人链，并向示威者发射催泪弹。 Source: Getty / picture alliance 冲击政府大楼对卢拉是个迫在眉睫的问题。 他在 1 月 1 日才就职 ，并承诺要团结一个在博尔索纳罗统治下被民族民粹主义撕裂的国家。





卢拉宣布联邦政府介入巴西利亚的保安工作持续至 1 月 31 日，并承诺铲除此运动的金主。





许多在巴西利亚留守街投的示威者对选举结果提出了异议。当地传媒估计约有 3,000 人参与。



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