中国铁链女案董志民被判九年 被质疑量刑过轻

中国法院于4月7日判处虐待一名女性的六人最长11年的监禁，这名脖子被铁链锁住的女性的一段视频去年在网络上发布后，当时引发了公众的强烈不满，呼吁更好地保护女性。





中国徐州铁链女的视频于去年 1 月浮出水面，视频显示这名中国江苏省的女性当时处于明显的混乱状态。数以百万计的人看到了这一视频，视频引发了关于女性权益的争论，尤其是中国农村地区贩卖新娘的争论。





路透社消息，江苏省徐州市中级人民法院在一份声明中说，一名叫董志民的男子以5000元人民币买下了这名女子，并从2017年起把她锁在一个没有阳光、电灯和自来水的房间里。



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法院称，董某因虐待和非法监禁被判处九年监禁。





这名患有精神分裂症的女性在被卖到董家前曾被卖过两次。法院称，她在1999年至2020年期间，与董某育有八个孩子。





法院表示，另外五名买卖铁链女的人因贩卖女性而被判处8至11年不等的监禁。





这一消息公布后，“铁链女”、“小花梅”等关键词再次成为中文社交媒体的热搜词，舆论质疑当局重罪轻判，对董志民量刑过轻，而且董某没有被追究强奸、故意伤害、收买被拐妇女儿童和伪造文书及法律文件等罪。





而中国官方媒体则称，董某未被指控收买被拐卖的妇女是因为诉讼时效已经过期。



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