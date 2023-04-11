中国铁链女案董志民被判九年 被质疑量刑过轻

中国徐州铁链女的视频曾引发公众对于女性权益及中国农村贩卖新娘问题的讨论，以5000元人民币买下铁链女的董志民目前被判九年监禁，舆论质疑量刑过轻。

A screenshot of the video shows the woman in the hut.

A screenshot of the video shows the woman in the hut. Source: BBC / Credit: Douyin via BBC

中国法院于4月7日判处虐待一名女性的六人最长11年的监禁，这名脖子被铁链锁住的女性的一段视频去年在网络上发布后，当时引发了公众的强烈不满，呼吁更好地保护女性。

中国徐州铁链女的视频于去年 1 月浮出水面，视频显示这名中国江苏省的女性当时处于明显的混乱状态。数以百万计的人看到了这一视频，视频引发了关于女性权益的争论，尤其是中国农村地区贩卖新娘的争论。

路透社消息，江苏省徐州市中级人民法院在一份声明中说，一名叫董志民的男子以5000元人民币买下了这名女子，并从2017年起把她锁在一个没有阳光、电灯和自来水的房间里。
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法院称，董某因虐待和非法监禁被判处九年监禁。

这名患有精神分裂症的女性在被卖到董家前曾被卖过两次。法院称，她在1999年至2020年期间，与董某育有八个孩子。

法院表示，另外五名买卖铁链女的人因贩卖女性而被判处8至11年不等的监禁。

这一消息公布后，“铁链女”、“小花梅”等关键词再次成为中文社交媒体的热搜词，舆论质疑当局重罪轻判，对董志民量刑过轻，而且董某没有被追究强奸、故意伤害、收买被拐妇女儿童和伪造文书及法律文件等罪。

而中国官方媒体则称，董某未被指控收买被拐卖的妇女是因为诉讼时效已经过期。
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Published 11 April 2023 11:05am
Source: Reuters