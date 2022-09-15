澳洲总理敦促中国谴责普京

总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）敦促中国领导人习近平在本周晚些时候与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）会面时提醒他在国际法下所承担的义务。





习近平和普京预计将于周四在乌兹别克斯坦举行的由两国主导的上海合作组织峰会上会面。





虽然中国之前拒绝批评俄罗斯对乌克兰的入侵，但阿尔巴尼斯说，现在是习先生表态的时候了。





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阿尔巴尼斯说：“我希望看到的是，任何与普京会面的人都要提醒他，国际领导人有义务维护国际法律规则。”





“而我们所看到的俄罗斯对乌克兰的入侵违反了这一点......对一个主权国家的入侵，违反了国际法。”





俄罗斯外交事务顾问尤里·乌沙科夫（Yuri Ushakov）此前指出，中国“对乌克兰危机采取了平衡的态度”，并补充说中国理解俄罗斯为何采取了这样的行动。





两位领导人将在上合组织会议上进行交流，上合组织是两国之间的安全集团，还包括印度、巴基斯坦和前苏联中亚国家。





阿尔巴尼斯重申了澳大利亚对乌克兰的支持，赞扬其对俄罗斯入侵的“勇敢斗争”。





他对记者说：“乌克兰人民为此付出了巨大的人的代价。”





“他们正在进行一场鼓舞人心的斗争，这不仅符合乌克兰人民的利益，也符合所有相信有序的全球进程和国际法治的人的利益。”





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