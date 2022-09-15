新州铁路工会宣布将关闭检票系统 下周三起乘火车“无限期”免费

在关于火车安全和薪酬的长期拉锯战中，新州的工会决定加大对政府的施压力度。





从下周三（9月21日）开始，新州火车的乘坐将“无限期”免费，铁路工作者表示，在与新州政府的持续争执中，将关闭所有的澳宝卡（Opal card）读卡器（新州检票系统）。





在工会和新州政府就安全和工资问题进行了18个月的争执后，这是铁路工作者采取的最新劳资行动。





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新州铁路、电车和公共汽车工会（RTBU）周三在一份声明中宣布，从9月21日起，其成员将会关闭通勤者刷澳宝卡的检票读卡器，这是为了“让政府头疼”。



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该工会秘书亚历克斯·克拉森斯（Alex Claassens）表示，由于政府“固执己见”，面临通勤持续中断的人们将能够免费乘坐火车。





他说：“我们想要的只是安全的火车、公平的薪酬和工作条件，但新州政府似乎更感兴趣的是玩政治游戏，而不是提供安全的火车、公平的薪酬，以及通勤者和工人应得的条件。”





该工会一直呼吁提高新列车的安全性，并提出每年再加薪0.5%。新州政府已在企业协议中同意今年提高3%，2023年进一步提高3.5%。





但新州政府坚决反对改变列车的安全性——这是工会无法协商的条件，这也导致近几个月来铁路网络出现大范围延误和中断。



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这并非新州铁路员工首次使用打开检票闸门的策略向政府施压，上个月就已经有这样的做法。





新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）表示，尽管检票闸门开着，但仍有90%通勤者会刷澳宝卡。





“这表明新州的人民只想继续照常生活，这就是我对工会的期望，”他在上个月说。





佩洛提威胁说要在8月底终止现有协议。此前一个月的劳资行动造成数日的大范围破坏。





他宣布新协议的谈判结束，最终能提供的条件已经提出。但工会拒绝了，并向公平工作委员会申请继续谈判。





尽管州政府努力阻止工会和成员的最新举措，但与此同时，工会向通勤者发出了一条信息：“从下周三开始，享受你们的免费火车出行。”





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