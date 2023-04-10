中国于军演第二天模拟对台湾进行“精确打击”

中国军队在围绕台湾的第二天演习中模拟了对台湾的精确打击，台湾的国防部报告称，有多架空军飞机出动，并称其正在监测中国的导弹部队。





中国认为台湾是中国的一部分。在蔡英文结束对美国的短暂访问后返台的第二天，中方开始在该岛周围进行为期三天的军事演习。





中国国家电视台（CCTV）报道称，周日，台湾周边的战备巡逻和演习仍在继续。





“多军兵种部队在战区联合作战指挥中心的统一指挥下，对台岛及周边海域关键目标，实施模拟联合精确打击，持续保持围岛进逼态势。”





一位台湾安全人士告诉路透社，周六，中国在台湾与菲律宾之间的巴士海峡周围进行演习，包括对航母编队的模拟攻击以及反潜演习。





台湾国防部表示，截至当地时间周日中午，他们在台湾周围发现了58架中国飞机，包括苏-30战斗机和H-6轰炸机，以及9艘船只。





他们还表示，特别关注负责中国陆基导弹系统的人民解放军火箭军。





“关于中国共产党的火箭军的动向，国家军队也通过联合情报、监视和侦察系统密切掌握，防空部队保持高度警惕，”该部说。





其重申，台湾的军队“不会升级冲突，也不会引起争端”，并将对中国的演习作出“适当”的回应。





去年8月，在时任美国众议院议长的佩洛西（Nancy Pelosi）访台后，中国在台湾周围进行了军演，包括向靠近台湾岛的水域发射导弹。





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