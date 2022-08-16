美国代表团访问台湾 中国发起更多军事演习

中国在台湾附近进行了更多的演习，因为一群美国立法者访问台湾，并会见了总统蔡英文。蔡英文表示，她的政府致力于维护稳定。





由美国民主党参议员埃德·马基（Ed Markey）率领的五名成员于上周日（8月14日）晚些时候抵达台北，这是继美国众议院议长佩洛西于8月初访问后的第二个高级别访问团。此前佩洛西的访问曾引发中国方面数天的军事演习。





中国人民解放军东部战区司令部说，周一（8月15日）在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。





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该司令部说，这些演习是“对美国和台湾继续玩弄政治花招和破坏台湾海峡和平与稳定的严厉威慑”。





中国国防部在一份单独的声明中说，这些议员们的行程侵犯了中国的主权和领土完整，“充分暴露出美是台海和平稳定搅局者和破坏者的真实面目”。





“中国人民解放军持续练兵备战，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决粉碎任何形式的‘台独’分裂和外来干涉图谋。”





战区司令部说，演习发生在台湾澎湖岛附近，澎湖岛位于台湾海峡，是一个主要空军基地的所在地。



蔡英文在其办公室会见代表团时说，中国的演习极大地影响了地区和平与稳定。





她在总统办公室提供的视频画面中说：“我们正在与国际盟友进行密切合作，密切监测军事局势。同时，我们正在尽一切努力让世界知道，台湾决心维护台湾海峡的稳定和现状。”





马基则告诉蔡女士，“我们有道义上的义务”要尽一切努力防止一场不必要的冲突。





他说：“在充满挑战的时期，台湾表现出令人难以置信的克制和谨慎。”





佩洛西的访问激怒了中国，中国的反应是首次在台北上空试射弹道导弹，并放弃了与华盛顿的一些对话，包括战区军事会谈和气候变化问题。





然而，这次出访比佩洛西的访台之行要低调得多，蔡女士与代表团的会面没有在她的社交媒体页面上进行直播，而这是高级别外宾来访时的通常做法。



代表团于周一下午晚些时候离开台湾，之后总统办公室才发布了与蔡女士会面的视频。





美国在台协会说，他们还会见了台湾外交部长吴钊燮和台湾议会外交和国防委员会的成员。





吴先生在Twitter上谈到他们的会面时说：“威权中国不能支配民主台湾如何交朋友。”





美国与台湾没有正式的外交关系，但根据法律规定，美国必须向这个民主自制的岛屿提供自卫的手段。





中国从来没有排除过使用武力将台湾置于其控制之下。台湾政府表示，中华人民共和国从未统治过该岛，因此无权要求控制该岛，只有其2300万人民可以决定他们的未来。





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