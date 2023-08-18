维州安乐死医生因行政错误被罚款 表示“证明法律正妥善监管”

一位维州医生因自愿协助死亡表格上的行政错误而被罚款1.2万澳元，他表示罚款表明法律正常运作。





卡尔（Nick Carr）于2020年2月6日会见他的病人和两名证人，解释了自愿协助死亡过程，并办理了所需文件。





虽然大多数表格都正确填写，但病人没有在其中一页上签名并注明日期。





卡尔于2月8日向自愿协助死亡审查委员会提交了申请，但委员会注意到签名遗漏，并要求病人正确填写表格。





2月11日，病人独自返回卡尔的诊所，并在表格上签名，并注明日期为2月6日。





该申请最终获成功处理并完成，病人服用处方药，于4月1日结束了生命。





该委员会在5月审查该案例时，发现该表格未按照《自愿协助死亡法》填写，因为两名证人没有在场见证病人签名。





虽然没有迹象表明病人没有资格参与自愿协助死亡，但卡尔承担了全部责任。





此事被提交到澳大利亚医学委员会，发现他存在职业行为不当。本周，他被维州民事和行政法庭罚款1.2万澳元，但不暂停或限制他的行医执照。



卡尔向澳联社（AAP）表示：“三年来，我们一直在努力确保自愿安乐死立法得到妥善执行，所以我向他们如此警惕表示敬意。”





卡尔并不认为法律过于严格，他表示，社区应该放心，审查委员会正在密切监视和审查申请。





他指：“对于少数使用自愿协助死亡服务的人来说，它所能缓解的痛苦绝对是无法估量的。”





卡尔是“维州有尊严地死去”（Dying With Dignity Victoria）组织的董事会成员，他希望看到这项立法得到扩充。





这将包括取消禁止医生向符合条件的病人透露，自愿协助死亡是其中一种选择的这项条款。卡尔指出，允许通过远程看诊进行必要预约也将改善偏远地区和农村社区的服务。





“这仅适用于极少数人，但对这些人来说，这项重要的立法可以带来莫大的缓解。”





维州政府此前曾表示不会对现行立法进行修改。2019年，维州成为第一个将安乐死合法化的州。此后，西澳州、昆州、新州、塔州和南澳州也相继合法化安乐死。





截至2022年6月30日，在维州法律下，1035份许可证已被颁发，604名持有人已安乐死。





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