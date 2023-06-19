Latest

敲棺木苏醒的七旬妇女一周后离世 卫生部门将审查死亡证明签发程序

日前，一位七旬妇女在殡仪馆的棺材中5个小时之后苏醒并敲打棺木。其家人称，她被送往医院接受重症监护治疗7天后离世。

People around the coffin where the Ecuadorian woman was lying when she woke up.

Family members of Ms Montoya said they have not yet received any report from the authorities on the medical explanation of what happened.

要点：
  • 曾被宣告死亡的厄瓜多尔妇女蒙托亚苏醒过来，并敲打棺木；
  • 事发后这位妇女被送往医院进行重症监护治疗，医生证实她于上周五（6月16日）死亡；
  • 当局成已立一个委员会去审查医院签发死亡证明的程序。
厄瓜多尔一名 76 岁的妇女蒙托亚 （Bella Montoya），在本月较早时候被宣告死亡，但却突然从棺材中苏醒并敲打棺木，令其亲人倍感震惊。其家人后称，她在接受重症监护治疗 7 天后去世。

蒙托亚的儿子巴贝拉 （Gilberto Barbera Montoya）向美联社表示，事件发生后其母被送往公立医院。

医生表示，她于上周五晚离世。

厄瓜多尔卫生部发表声明，证实蒙托亚在接受重症监护一周后死于缺血性中风。

声明又指蒙托亚曾一直处于“持久监护”下，但并没有提供就此进行的医疗调查的进一步信息。

巴贝拉称尚未收到当局对所发生事件的任何医学解释报告，并称事情“不能一直这样下去”。

他说，其母一名姊妹已正式投诉，希望找出当初宣告妇女死亡的医生。

据报道，蒙托亚在巴巴奥约（Babahoyo）一家殡仪馆的棺材里5小时后，于 6 月 9 日苏醒并敲打棺木。巴巴奥约位于基多（Quito）西南约 210 公里处。

蒙托亚曾是一名退休护士，其遗体现被运回同一家殡仪馆，将于公墓下葬。

该国卫生部上周表示，已成立了一个技术委员会，将对医院签发死亡证明的程序进行审查。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

SBS早新闻（6月19日）

巴基斯坦当局为希腊海岸沉船事件溺亡的300名巴基斯坦人举行全国哀悼

关注青少年运动员脑震荡：研究倡导个性化治疗方案

分享
Published 19 June 2023 10:16am
Updated 3h ago 10:19am
Source: AP
Available in other languages