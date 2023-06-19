敲棺木苏醒的七旬妇女一周后离世 卫生部门将审查死亡证明签发程序

要点： 曾被宣告死亡的厄瓜多尔妇女蒙托亚苏醒过来，并敲打棺木；

事发后这位妇女被送往医院进行重症监护治疗，医生证实她于上周五（6月16日）死亡；

当局成已立一个委员会去审查医院签发死亡证明的程序。

厄瓜多尔一名 76 岁的妇女蒙托亚 （Bella Montoya），在本月较早时候被宣告死亡，但却突然从棺材中苏醒并敲打棺木，令其亲人倍感震惊。其家人后称，她在接受重症监护治疗 7 天后去世。





蒙托亚的儿子巴贝拉 （Gilberto Barbera Montoya）向美联社表示，事件发生后其母被送往公立医院。





医生表示，她于上周五晚离世。





厄瓜多尔卫生部发表声明，证实蒙托亚在接受重症监护一周后死于缺血性中风。





声明又指蒙托亚曾一直处于“持久监护”下，但并没有提供就此进行的医疗调查的进一步信息。





巴贝拉称尚未收到当局对所发生事件的任何医学解释报告，并称事情“不能一直这样下去”。





他说，其母一名姊妹已正式投诉，希望找出当初宣告妇女死亡的医生。





据报道，蒙托亚在巴巴奥约（Babahoyo）一家殡仪馆的棺材里5小时后，于 6 月 9 日苏醒并敲打棺木。巴巴奥约位于基多（Quito）西南约 210 公里处。





蒙托亚曾是一名退休护士，其遗体现被运回同一家殡仪馆，将于公墓下葬。





该国卫生部上周表示，已成立了一个技术委员会，将对医院签发死亡证明的程序进行审查。





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