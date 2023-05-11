SBS原创新剧《情色故事》：获金球奖最佳女主角提名的奥康纳领衔出演

《情色故事》由Lingo Pictures公司制作，该公司隶属ITV Studios 。《情色故事》的8个故事由澳大利亚一些知名作家撰写，包括莎拉·沃克（Sarah Walker）、玛丽克·哈迪（Marieke Hardy）、阿德里安·基亚雷拉（Adrian Chiarella）、阿利斯泰尔·鲍德温（Alistair Baldwin）、简·唐（Jean Tong）、塔玛拉·阿斯玛（Tamara Asmar）、萨拉·汗（Sara Khan）和克里斯汀·巴特利特（Christine Bartlett）。





参与演出的演员还包括凯特·博克斯（Kate Box，参演过《法庭浪子》、《温特沃斯》和即将上映的《僵局》)、丹妮尔·科马克（Danielle Cormack，参演过《岁月》、《她保守的秘密》、《侦探人生》）、拉里乌伊·希克（Rarriwuy Hick，参演过《温特沃斯》、《本色》）、古戈雷温·诺克斯（Googoorewon Knox，参演过《当男人们离去》、《黑雪》）、梅兰妮·瓦列霍（Melanie Vallejo，参演过《升级》、《孰赢孰败》) 、蒂姆·德拉克索（Tim Draxl，参演过《在我们的血液中》、《家的港湾》） 、王宇琛（Yuchen Wang，参演过《安全的家》、《新金山》、《恶鬼》）、多米尼克·奥纳-阿里基（Dominic Ona-Ariki，参演过《肖特兰街》、《单行桥》）、伯特·拉邦特（Bert LaBonte，参演过《紧守新闻线》、《Colin From Accounts》、《五卧一房》）、艾米丽·哈维亚（Emily Havea，参演过《迟到者》、《达比与琼》、《完美配对》）、费萨尔·巴齐（Fayssal Bazzi，参演过《项塔兰》《无国籍》）、伯尼·凡·提尔（Bernie Van Tiel，参演过《07届》）、罗曼·戴洛（Roman Delo，参演过《半熟妈妈》）、维多利亚·哈拉拉比多（Victoria Haralabidou，参演过《韦克菲尔德》、《旅人》）、金刚（Kween Kong，参演过《鲁保罗变装皇后秀》）和亚历克斯·菲茨艾伦（Alex FitzAlan，参演过《孤岛》、《骑士》 和即将上映的 《繁荣》），同时乔尔·拉戈（Joel Lago）和 克里斯图·阮 （Crystal Nguyen) 也将有突破性演出。更多演员名单将在以后公布。





《情色故事》改变了当今对性和亲密关系的叙述，深入探讨欲望和渴望的喜悦、复杂和混乱。



这部引人入胜的系列剧讲述了独特的故事，无论是酷儿、多元性别者、残疾人、中年人或有色人种，每个主角都不是典型的澳大利亚银幕上的情欲角色。《情色故事》从新的视角让这些人以自己的观点和看法去探索人类的欲望。

Frances O'Connor Credit: AAP / Jordan Strauss/AP 《情色故事》制作人为Lingo Pictures公司的海伦·波登（Helen Bowden)，她的作品包括《她保守的秘密》、《夺魂索》和即将上映的《奥兹国女王》。另一位制作人是利亚姆·海恩（Liam Heyen），作品包括《后来者》、《高端婚礼》。执行制片人为杰森·斯蒂芬斯（Jason Stephens），作品包括《上帝的羊羔》、《顶天立地》、《信使》。





导演马德琳·戈特利布（Madeleine Gottlieb），曾执导《后来者》，其短片曾在各地电影节上放映，包括多伦多、西南偏南电影节（South by Southwest Film Festival）、阿斯彭、墨尔本、悉尼、西雅图、棕榈泉（Palm Springs）和柏林国际电影节。另一位导演是屡获殊荣在阿根廷出生的澳洲舞台和戏剧导演莱蒂西亚·卡塞雷斯 （Leticia Cáceres），其作品包括《半熟妈妈》、《幽灵档案》。



Lingo Pictures制片人海伦·鲍登（Helen Bowden）：“正如标题所言，这部剧集确实与情色欲望相关。它表达了感性、坦诚且正面的人际关系……希望它能唤起观众的兴趣。感谢SBS为Lingo提供有史以来最好的介绍，以及对我们的全力支持，使我们顺利拍摄这些有趣、感人和令人惊叹的故事。”





SBS剧本负责人朱丽叶·埃克斯利（Julie Eckersley）：



这部作品大胆且富有创造力，有很多值得观众喜爱的地方。本片体现了SBS一贯制作独特风格戏剧的做法，将观众带入一个全新的世界和看法。如果观众的母亲看到他们在看这个剧，可能会让他们脸红。

Screen Australia的内容负责人格兰妮·布伦斯顿 （Grainne Brunsdon ）：“Lingo Pictures巧妙地制作了一个及时且具有挑战性的剧，提醒我们性与亲密关系问题既是个人的又是普遍的。凭借才华横溢的写作团队的创造性思维以及多元化的演员阵容，观众可以期待的是从我们的各种角色中看到令人振奋和诚实的故事。”





Screen NSW代理主任理查德·科恩（Richard Cohen）：“我们Screen NSW非常支持新州公司 Lingo Pictures制作的《情色故事》。这个全新大胆的剧将会引起观众的讨论，并改变以往大家对性、亲密关系和人与人接触的看法。我们实在迫不及待想让大家看到来自强大的创意团队的这种全新的澳大利亚的叙事方式”。





《情色故事》由ITV Studios的 Lingo Pictures为SBS制作， Screen Australia和SBS联合投资， Screen NSW 资助。





《情色故事》2023年在SBS和SBS On Demand首播，并由ITV Studios向国际发行。







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