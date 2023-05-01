美国德州“行刑式”枪击事件造成五人死亡 警方正在进行搜捕

要点 男子射杀邻居前曾被要求停止在前院用AR型武器射击；

该男子开枪打死了五人，包括一名八岁的儿童；

警方仍在搜寻嫌疑人。

美国得克萨斯州一名男子在自家院子中用半自动步枪射击，因声音让婴儿无法入睡而被邻居劝阻。随后，该男子开枪打死了五名邻居，包括一名八岁男孩。





警方仍在寻找嫌疑人，据圣哈辛托（San Jacinto）县警长卡珀斯（Greg Capers）称，嫌疑人用一支AR-15式步枪在邻居家中进行了射击。





卡珀斯表示，枪击事件已过去18个小时，联邦调查局（FBI）的特工加入了县警进行共同调查，他们继续在附近的树林中搜捕38岁的嫌疑人奥罗佩萨 （Francisco Oropeza）。





卡珀斯表示：“我们正在用警犬、骑警和无人机追踪他。” 执法人员在搜索区域找到了一部被遗弃的手机和一些衣服。





其他新闻媒体援引他的发言称，所有受害者都是被“近乎处决式”地击中头部而射杀的。



2023年4月29日星期六，在德克萨斯州圣哈辛托县，圣哈辛托县警长格雷格·卡珀斯在前一晚五人被枪杀的现场与调查人员交谈。 Source: AAP / Yi-Chin Lee/AP 警方表示，五名受害者都来自洪都拉斯（Honduras）。





当地时间晚11点30分左右，卡珀斯警长的办公室接到来自休斯敦北部的克里夫兰（Cleveland）的电话，对方称有滋扰事件发生，警方到达现场后发现多名遭遇枪击的受害者。





袭击发生时，屋内共有10人，其中5人幸存。





受害者被确认为索尼娅·阿根廷·古兹曼（Sonia Argentina Guzman），25岁；迪安娜·韦拉兹克斯·阿尔瓦拉多（Diana Velazquez Alvarado），21岁；茱莉莎·莫利纳·里韦拉（Julisa Molina Rivera），31岁；何塞·乔纳森·卡萨雷斯（Jose Jonathan Casarez），18岁；丹尼尔·恩里克·拉索（Daniel Enrique Laso），8岁。联邦调查局称，他们都住在这所房屋内，但不是同一个家庭的成员。





洪都拉斯外交部长恩里克·雷纳（Enrique Reina）表示，洪都拉斯领事馆正在与得克萨斯州当局取得联络。





他在推特上写道：“我们要求对这一罪行的责任人施加严厉的法律制裁。”





卡珀斯称，嫌疑人周五晚走出家门开始在院子里进行射击，当时一些受害者出来与他对峙。





“一名男子走到围栏边，说‘嘿，我们这儿有个婴儿在睡觉’，”卡珀斯说。





接着双方都回到各自屋内。





随后奥罗佩萨“装满了弹夹”，沿着自己的车道走到街上，走进邻居的房屋并开始射击，卡珀斯说。





卡珀斯说，警方之前已经几次收到有关奥罗佩萨在院子里开枪的噪音投诉。





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