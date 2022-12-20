狐蝠 | 与澳洲野生动物共存

Key facts:
- 澳大利亚有超过九十种蝙蝠，其中狐蝠是最大的蝙蝠
- 狐蝠是夜行性动物，在夜间远行，寻找它们可食用的有花的树。
- 狐蝠是非常重要的传粉者
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
你有没有在日落时抬头望天
看到许多蝙蝠悄无声息地划过天空？
这些大蝙蝠叫做狐蝠。
虽然我们在郊区看到很多蝙蝠，
但许多种蝙蝠都是濒危动物。
让我们了解如何保护它们吧。
与澳洲野生动物共存
狐蝠
澳大利亚有九十多种蝙蝠。
最常见的叫做狐蝠。
它们其实不是狐狸，
只是脸和毛皮看起来像狐狸才因此得名。
狐蝠是澳大利亚最大的蝙蝠，
主要见于澳大利亚东海岸和北海岸。
狐蝠属于夜行动物。
这就是说，它们白天睡觉，晚上活动。
它们成群结队，上下倒挂，栖息在树上。
这一群群的蝙蝠叫做蝙蝠营。
澳大利亚的一些树木需要狐蝠传粉。
由此长出新的种籽，然后长出新树。
我们需要狐蝠来保持澳大利亚丛林的健康。
狐蝠在夜间远飞各处，
寻找能够吃的花朵。
如果丛林中的树木遭到砍伐，
它们有时候就会在夜间
来到后院开花的树上，
但它们会回家，白天在蝙蝠营睡觉。
有些人给树盖上罩网，
防止蝙蝠吃水果。
狐蝠和其它野生动物可能会
被罩网困住而受伤。
如果你给树木使用罩网，
请使用对野生动物安全的
网格细小的罩网。
如果你发现受伤的蝙蝠，
务必要保持距离，
不要碰它，也不要试图制服它。
狐蝠和小蝙蝠可能携带有
对人危险的病毒。
携带这种病毒的蝙蝠非常少，
但最好不要冒这个风险。
打电话请求野生动物救援人员前来帮助。
小测试！
狐蝠是非常重要的……
……人、贵宾犬、还是传粉媒介？
狐蝠是非常重要的传粉媒介。
狐蝠生性害羞。
它们会远离人。
蝙蝠帮助澳洲丛林生长，
我们喜爱澳大利亚蝙蝠！
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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