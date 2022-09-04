蜥蜴 | 与澳洲野生动物共存

Key facts: 蜥蜴可以防止蛞蝓和蜗牛，以此来照顾花园

蜥蜴经常在水池和池塘附近出现

蜥蜴以蛞蝓、蜗牛和昆虫为食

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你有没有在自家花园里见过





一种长着大大蓝舌头的爬行动物？





这就是蓝舌蜥蜴。





它们喜食蜗牛和其它昆虫，





因此对我们的花园很有帮助。





与澳洲野生动物共存





蜥蜴





澳大利亚有数百种不同种类的爬行动物。





蛇和蜥蜴可能看起来很相似。





如果爬行动物有腿的话，





多半就是蜥蜴。





如果你看到爬行动物有耳朵，





那也是蜥蜴。





蜥蜴在澳大利亚人的后院中很常见。





蓝舌蜥蜴可见于





澳大利亚东海岸和南澳州。





这种蜥蜴体长60厘米左右，





常常出现在花园中。





它们通常为灰色或褐色，





身体上有粗深的横条。





当然啦，它们的舌头是蓝色的！





如果你生活在澳大利亚东海岸，





在你的后院中还可能有另一种





叫做“水龙”的蜥蜴。





水龙长着长长的尾巴和强有力的腿，





能够帮助它游泳。





水龙体长90厘米左右。





蜥蜴经常出现在游泳池和池塘附近。





它们喜欢趴在石头上晒太阳。





这种温暖有助于它们消化食物。





蜥蜴以鼻涕虫、蜗牛和昆虫为食。





你应该避免在花园中使用蜗牛诱饵，





这是因为蜗牛诱饵也可能会杀死蜥蜴。





蓝舌蜥蜴和水龙生性害羞。





它们是无毒的。





如果你远离它们，





它们是不会伤害你的。





最好不要去招惹它们。





狗和猫可能会攻击蜥蜴。





蓝舌蜥蜴在受到攻击时，





尾巴可能会掉落。





如果你发现受伤的蜥蜴，





请打电话给野生动物救援服务机构。





小测试！





水龙会…...





…...跳舞、说话、还是游泳？





水龙会游泳。





后院中有蜥蜴是好事。





它们会吃鼻涕虫和蜗牛，





照管好花园。





我们喜欢与蜥蜴共存！





鸣谢



