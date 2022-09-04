水鸟 | 与澳洲野生动物共存

key facts:
- 鹈鹕是澳大利亚最大的鸟类之一，其翅膀超过两米长
- 黑天鹅生活在湖泊、河流和沼泽中，它们的宝宝被称为小天鹅（cygnets）
- 水鸟会被鱼线缠住并被割伤
澳大利亚有很多毛茸茸的、有羽毛的和有鳞片的动物，这是世界上其他地方所没有的。通过，认识一些常见的澳大利亚动物，并提高你的英语水平。
英文记录和可打印的语言学习表见。
中文文本
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澳大利亚人喜欢在水中游泳。
我们的水鸟也喜欢在水中游泳。
让我们了解如何与澳大利亚一些体型和胆量最大的鸟类共存吧。
与澳洲野生动物共存
水鸟
鹈鹕是澳大利亚体型最大的鸟类之一。
它们的翅膀长达两米多。
鹈鹕长着长长的粉色鸟喙和大大的喉囊。
它们将喉囊用作网，在水里抓鱼。
鹈鹕生活在澳大利亚各地。
它们生活在有水、有鱼吃的区域。
海鸥在澳大利亚也十分常见。
它们生活在沿海地区及近湖内陆。
海鸥以蠕虫、昆虫和植物为食，
也喜欢人吃的食物。
但你不应该喂海鸥。
如果你喂海鸥，
它们可能会近距离接触，
试图得到更多食物。
黑天鹅是另一种大型水鸟。
它们生活在湖泊、河流和沼泽中。
它们的幼鸟叫做小天鹅。
小天鹅长着灰绒绒的羽毛。
狗会攻击天鹅。
在有天鹅的公园中，
你应该给狗拴上遛狗绳。
不要给天鹅或野鸭喂面包。
这可能非常有害。
面包和其它食物可能会使水鸟生病，
并且会污染水质。
每年获得救援的水鸟成千上万。
许多鸟被鱼线缠住并且割伤。
这是因为人们将垃圾和渔具
留在水域附近造成的。
在你去钓鱼时，
请捡起所看到的鱼钩和塑料垃圾，
并且扔到垃圾桶中。
小测试！
水鸟可能会被什么伤害……
……沙子、鱼线、还是石子？
水鸟可能会被鱼线伤害。
如果你不把垃圾或食物扔到水中，
水鸟就会非常开心，
我们就可以共同享用水域。
我们喜欢与水鸟共存！
鸣谢
与澳大利亚野生动物共存是SBS与 和 合作的项目。
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