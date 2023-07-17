维州将限制每人单次老虎机赌资投入不超过100澳元

维州政府将对电子赌博业进行改革，赌博者一次最多只能在老虎机上投入100澳元，低于目前的1000澳元上限。同时，除了皇冠赌场（Crown Casino）外，维州的赌博场所被要求每天至少关闭六小时。





维州政府表示，这将阻止通过博彩场所洗钱的行为。





根据改革新规，除皇冠赌场外，所有拥有老虎机的场所都必须在凌晨4点至上午10点之间关闭游戏区。





此举是由于有担忧认为，一些场所设置了错开的营业时间，与其他场所协调，让顾客转移到其他地方继续赌博。





维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，这些变化将使维州成为澳大利亚电子赌博限制最严格的地区。





“对大多数维州人来说，赌博是一项完全合法的娱乐活动，但对一些人来说，赌博是造成深刻伤害的原因，而这些人的数量正变得越来越多，”他说。





维州政府估计，每年有33万维州人因赌博而受到伤害，损失接近70亿澳元。



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在改革的新规下，除了限制金额外，老虎机的旋转速度也被要求从每局2.1秒减慢至每局3秒，从而限制损失金额。





博彩监管部长梅丽莎·霍恩（Melissa Horne）表示：“这是一揽子改革措施，有效地解决了人们何时可以玩、如何玩的问题，同时也解决了我们为经历过赌博伤害的人提供的重要周边服务问题。”





“通过研究我们了解到，转得越快，输得越快，但它也会在你的大脑中产生多巴胺，让你在输钱的时候也有赢钱的感觉。”





政府还表示，从2024年7月1日起，之前由维州负责任赌博基金会（Victorian Responsible Gambling Foundation）提供的部分服务将由维州赌博和赌场管制委员会（Victorian Gambling and Casino Control Commission）接管。





维州赌博和赌场管制委员会的数据显示，在上一财年的前11个月中，酒吧、俱乐部和酒店的赌博者们总共输掉了创纪录的28亿澳元，高于2021-22年同期的不到20亿澳元。





目前，维州赌博和赌场管制委员会已经在州预算中获得了7100万澳元的拨款，以减少赌博造成的伤害。





根据《时代报》（The Age）报道，根据2021年大律师雷蒙德·芬克尔斯坦（Raymond Finkelstein QC）负责领导的皇家委员会对皇冠赌场提出的建议，政府之前宣布了对皇冠赌场2628台老虎机的强制预承诺规则。





但直到现在，对是否会在全州酒吧、俱乐部和酒店的老虎机上推行改革，政府尚未表态。





专家警告称，仅在赌场实施这些措施只会将问题赌博和洗钱活动推向郊区场所。





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