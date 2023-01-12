“严重的错误”：佩洛提为在21岁生日时着纳粹制服道歉

KEY POINTS 新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）因被揭露于21岁生日时穿着纳粹制服而道歉。

州长表示他很“天真”，“当时并不明白”他所犯错误的意义。

自佩洛提首次担任州长以来，距离下一次选举仅有72天。

在揭露曾在近二十年前的21岁生日聚会上穿着了纳粹制服后，新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）表示道歉。





这位现年40岁的州长于周四告诉记者，他为自己所做的“会造成深深伤害”的选择感到“羞愧”。





“我对自己的所作所为深感羞愧，我对这将给我们整个州的人们，特别是犹太社区的成员、大屠杀幸存者、退伍军人和他们的家庭带来的伤害和痛苦感到非常抱歉。”他说。





佩洛提说，他接到了一位内阁部长的电话，两天前有人向他提出这个问题。





“一些可怕的、严重的、我在21岁时犯的错误的真相应该由我来告诉大家。”他说。



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他说，在他的一生中，他一直在为自己曾穿上这身制服的决定而懊恼。





“这是我21岁时犯下的一个可怕而严重的错误。那不是我。这不是我这个人。”





州长看起来很尴尬，他说他从一家服装店租了这套制服，是黑色的。





他透露，第二天他的父母对他穿着这套制服表示失望。





“我当时很天真，也不理解这一行为。”





州长将于今年3月参加州领导人的竞选，这是他担任新州最高职务以来的首次。





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